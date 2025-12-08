https://ria.ru/20251208/putin-2060554844.html
Путин проведет заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Путин проведет заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам - РИА Новости, 08.12.2025
Путин проведет заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T13:22:00+03:00
2025-12-08T13:22:00+03:00
2025-12-08T13:26:00+03:00
владимир путин
дмитрий песков
россия
россия
Новости
ru-RU
владимир путин, дмитрий песков, россия
