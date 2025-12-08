Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
13:22 08.12.2025
Путин проведет заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Путин проведет заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам - РИА Новости, 08.12.2025
Путин проведет заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 08.12.2025
владимир путин
дмитрий песков
россия
владимир путин, дмитрий песков, россия
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия

Путин проведет заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня во второй половине дня президент в Большом Кремлевском дворце, в Александровском зале, проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Собственно, национальные проекты – это основные инструменты для достижения национальных целей развития", - сказал Песков журналистам.
