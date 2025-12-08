Рейтинг@Mail.ru
Иностранные журналисты примут участие в "Итогах года с Владимиром Путиным" - РИА Новости, 08.12.2025
13:10 08.12.2025 (обновлено: 13:14 08.12.2025)
Иностранные журналисты примут участие в "Итогах года с Владимиром Путиным"
Иностранные журналисты примут участие в "Итогах года с Владимиром Путиным"
Представители зарубежных СМИ примут участие в программе "Итоги года с Владимиром Путиным", говорится в анонсе программы журналистами федеральных телеканалов. РИА Новости, 08.12.2025
владимир путин, павел зарубин, сбербанк россии, политика, итоги года с владимиром путиным — 2025
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Представители зарубежных СМИ примут участие в программе "Итоги года с Владимиром Путиным", говорится в анонсе программы журналистами федеральных телеканалов.
"Во встрече примут участие российские журналисты и их коллеги со всего мира", - сообщили ведущие "Первого канала" Мария Березовская и "России 1" Павел Зарубин, анонсируя программу.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. В четверг, 4 декабря, в 15.00 мск стартовал сбор вопросов для программы, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в прошлом, "ГигаЧат" Сбербанка будет расшифровывать обращения на прямую линию.
К прямой линии с Путиным уже поступило более 414 тысяч обращений
Владимир ПутинПавел ЗарубинСбербанк РоссииПолитикаИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
