Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал "Бессмертный полк" уникальным явлением - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/putin-2060508016.html
Путин назвал "Бессмертный полк" уникальным явлением
Путин назвал "Бессмертный полк" уникальным явлением - РИА Новости, 08.12.2025
Путин назвал "Бессмертный полк" уникальным явлением
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей всероссийского форума Бессмертного полка России "Память вне времени", отметив РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T10:30:00+03:00
2025-12-08T10:30:00+03:00
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787661739_0:0:3260:1833_1920x0_80_0_0_604e9f7fc2dc93678dda0836416a3fb8.jpg
https://ria.ru/20251208/putin-2060506326.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787661739_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_42ecef3f8cff10d076201f03019d3d38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин назвал "Бессмертный полк" уникальным явлением

Путин назвал движение "Бессмертный полк" уникальным явлением

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича принимает участие в шествии патриотической акции "Бессмертный полк"
Президент России Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича принимает участие в шествии патриотической акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича принимает участие в шествии патриотической акции "Бессмертный полк". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей всероссийского форума Бессмертного полка России "Память вне времени", отметив уникальность движения не только для России, но и для других государств.
"Приветствую вас на торжественном открытии всероссийского форума "Память вне времени" и поздравляю с 10-летием подлинно народной инициативы - "Бессмертный полк России"... За прошедшее время ваше движение стало ярким, поистине уникальным явлением в жизни нашей страны и многих других государств, нашло отклик в сердцах миллионов людей и широкую общественную поддержку", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Также Путин добавил, что участники проекта посвящают себя важному и благородному делу, ведут постоянную, системную работу, направленную на сбережение правды об истории Отечества, о подвигах наших отцов, дедов и прадедов, разгромивших нацизм и милитаризм.
Глава государства выразил уверенность в том, что форум 2025 года позволит участникам наметить новые направления для образовательной, просветительской, воспитательной работы.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
К прямой линии с Путиным уже поступило более 414 тысяч обращений
10:22
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала