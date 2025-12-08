Путин назвал "Бессмертный полк" уникальным явлением

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей всероссийского форума Бессмертного полка России "Память вне времени", отметив уникальность движения не только для России, но и для других государств.

"Приветствую вас на торжественном открытии всероссийского форума "Память вне времени" и поздравляю с 10-летием подлинно народной инициативы - "Бессмертный полк России"... За прошедшее время ваше движение стало ярким, поистине уникальным явлением в жизни нашей страны и многих других государств, нашло отклик в сердцах миллионов людей и широкую общественную поддержку", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.