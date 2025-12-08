К прямой линии с Путиным уже поступило более 414 тысяч обращений

Обратиться к главе государства с вопросом можно по телефону 8-800-200-40-40, а также с помощью СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40.

В 2024 году "Итоги года с Владимиром Путиным" продлились четыре с половиной часа, за это время президент ответил на 76 вопросов. В этом году прямую линию вновь совместят с большой пресс-конференцией.