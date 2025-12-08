Рейтинг@Mail.ru
10:22 08.12.2025
К прямой линии с Путиным уже поступило более 414 тысяч обращений
К прямой линии с Путиным уже поступило более 414 тысяч обращений

К прямой линии с Путиным уже поступило более 414 тысяч звонков и сообщений

Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Для прямой линии с президентом Владимиром Путиным поступило более 414 тысяч обращений.
"К этой минуте 414 тысяч звонков, сообщений в мессенджерах, на сайте поступило в программу "Итоги года" с Владимиром Путиным. И количество звонков и сообщений возрастает в геометрической прогрессии", — сообщили в эфире телеканала "Россия 1".
Сбор вопросов президенту стартовал 4 декабря. Он продлится вплоть до окончания программы, которая выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. В этом году, как и в прошлом, "ГигаЧат" Сбербанка будет расшифровывать обращения.
Отправить их можно через чат-бот на национальной платформе MАХ, а также в социальной сети "ВКонтакте". Кроме того, вопросы будут приниматься через сайт moskva-putinu.ru и в соцсети "Одноклассники".
Обратиться к главе государства с вопросом можно по телефону 8-800-200-40-40, а также с помощью СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40.
В 2024 году "Итоги года с Владимиром Путиным" продлились четыре с половиной часа, за это время президент ответил на 76 вопросов. В этом году прямую линию вновь совместят с большой пресс-конференцией.
