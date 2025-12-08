Пушилин рассказал о расширении буферной зоны вокруг Красноармейска

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Освобождение Ровного расширило зону безопасности вокруг Красноармейска, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы видим, что уже вокруг самого Красноармейска расширяется некая буферная зона", — сказал он.
О взятии под контроль Ровного в ДНР Минобороны сообщило накануне.
По данным ведомства, сейчас бойцы "Центра" продолжают уничтожать группировку ВСУ, окруженную в Димитрове, а также зачищают Гришино.
В конце ноября президенту Владимиру Путину доложили о взятии под контроль Красноармейска и южной части Димитрова. Они составляют одну городскую агломерацию и представляют важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе. Освобождение этого района позволит выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области, чтобы позже перейти к активному продвижению по всей линии соприкосновения.
За сутки потери противника на этом участке фронта составили до 480 военных, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.
