Пушилин рассказал о расширении буферной зоны вокруг Красноармейска - РИА Новости, 08.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
09:30 08.12.2025 (обновлено: 10:01 08.12.2025)
Пушилин рассказал о расширении буферной зоны вокруг Красноармейска
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий на Красноармейском направлении
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военнослужащий на Красноармейском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Освобождение Ровного расширило зону безопасности вокруг Красноармейска, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы видим, что уже вокруг самого Красноармейска расширяется некая буферная зона", — сказал он.
"Еле отбились от дрона". Как выживают мирные под Красноармейском
О взятии под контроль Ровного в ДНР Минобороны сообщило накануне.
По данным ведомства, сейчас бойцы "Центра" продолжают уничтожать группировку ВСУ, окруженную в Димитрове, а также зачищают Гришино.

В конце ноября президенту Владимиру Путину доложили о взятии под контроль Красноармейска и южной части Димитрова. Они составляют одну городскую агломерацию и представляют важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе. Освобождение этого района позволит выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области, чтобы позже перейти к активному продвижению по всей линии соприкосновения.

За сутки потери противника на этом участке фронта составили до 480 военных, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ДимитровВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
