На юго-востоке Москвы проведут реабилитацию Щучьего пруда
На юго-востоке Москвы проведут реабилитацию Щучьего пруда
москва
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к реабилитации Щучьего пруда на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Щучий пруд входит в каскад Кузьминских прудов, расположенных на территории музея-заповедника "Кузьминки-Люблино", на протяжении многих лет он остается любимым местом отдыха местных жителей. Но сейчас водоем находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы ила, наблюдается разрушение береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести его комплексную реабилитацию", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что пруд площадью 1,6 гектара очистят от ила, отремонтируют береговую полосу и создадут зоны биоплато.
"В рамках проекта извлечем иловые отложения объемом 3,6 тысячи кубометров, мероприятия проведем с использованием плавающего земснаряда, затем приступим к ремонту береговой полосы по периметру водоема и вокруг острова. Большую часть укрепим при помощи отсыпки гранитного камня, отдельные участки оформим в виде свайно-заборчатой стенки из лиственницы. Организуем зоны биоплато в шести точках водоема, их общая площадь составит 740 квадратных метров, в теплое время года высадим более 14,5 тысячи водных растений", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление 19 прудов.