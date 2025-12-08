Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура утвердила обвинение против Залужного, Сырского и Порошенко* - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/prokuratura-2060582024.html
Прокуратура утвердила обвинение против Залужного, Сырского и Порошенко*
Прокуратура утвердила обвинение против Залужного, Сырского и Порошенко* - РИА Новости, 08.12.2025
Прокуратура утвердила обвинение против Залужного, Сырского и Порошенко*
ГЕНПРОКУРАТУРА РФ СООБЩИЛА, ЧТО УТВЕРДИЛА ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОТИВ ЗАЛУЖНОГО, СЫРСКОГО, ПОРОШЕНКО, УМЕРОВА, ШМЫГАЛЯ, ЯЦЕНЮКА РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T14:45:00+03:00
2025-12-08T14:45:00+03:00
россия
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926387552_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_3f9eeb12d077b86824485594787d5d9d.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926387552_10:0:721:533_1920x0_80_0_0_e800eb077347d7f7adb090df9a42f589.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, генеральная прокуратура рф
Россия, Генеральная прокуратура РФ
Прокуратура утвердила обвинение против Залужного, Сырского и Порошенко*

ГП утвердила обвинение против Залужного, Умерова и Яценюка

CC BY 4.0 / Commander in Chief of the Armed Forces of Ukraine (cropped) / Александр Сырский и Валерий Залужный
Александр Сырский и Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
CC BY 4.0 / Commander in Chief of the Armed Forces of Ukraine (cropped) /
Александр Сырский и Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГЕНПРОКУРАТУРА РФ СООБЩИЛА, ЧТО УТВЕРДИЛА ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОТИВ ЗАЛУЖНОГО, СЫРСКОГО, ПОРОШЕНКО, УМЕРОВА, ШМЫГАЛЯ, ЯЦЕНЮКА
* Внесен в список террористов и экстремистов
 
РоссияГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала