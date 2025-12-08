https://ria.ru/20251208/prokuratura-2060582024.html
Прокуратура утвердила обвинение против Залужного, Сырского и Порошенко*
Прокуратура утвердила обвинение против Залужного, Сырского и Порошенко* - РИА Новости, 08.12.2025
Прокуратура утвердила обвинение против Залужного, Сырского и Порошенко*
ГЕНПРОКУРАТУРА РФ СООБЩИЛА, ЧТО УТВЕРДИЛА ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОТИВ ЗАЛУЖНОГО, СЫРСКОГО, ПОРОШЕНКО, УМЕРОВА, ШМЫГАЛЯ, ЯЦЕНЮКА РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T14:45:00+03:00
2025-12-08T14:45:00+03:00
2025-12-08T14:45:00+03:00
россия
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926387552_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_3f9eeb12d077b86824485594787d5d9d.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926387552_10:0:721:533_1920x0_80_0_0_e800eb077347d7f7adb090df9a42f589.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, генеральная прокуратура рф
Россия, Генеральная прокуратура РФ
Прокуратура утвердила обвинение против Залужного, Сырского и Порошенко*
ГП утвердила обвинение против Залужного, Умерова и Яценюка