Прокуратура потребовала уволить заммэра Читы Зудилова

ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Прокуратура подала исковые заявления в суд об увольнении заместителя мэра Читы Александра Зудилова после того, как были выявлены неподтвержденные доходы чиновника, а также их взыскания, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора региона Евгений Синельников.

« "Исковое заявление об увольнении (заместителя мэра Читы Александра Зудилова - ред.) подано в связи с утратой доверия в связи с несоблюдением требований, установленных законодательством о противодействии коррупции", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что чиновник не смог подтвердить доходы на сумму около 22 миллионов рублей.

По словам Синельникова, исковое заявление по взысканию неподтвержденных доходов подано в Ингодинский районный суд Читы , а по увольнению - в Центральный районный суд Читы.

Как позже уточнили агентству в надзорном ведомстве региона, суд взыскал с вице-мэра Читы в пользу государства почти 22 миллиона рублей доходов, полученных в 2021 и 2022 годах, легальность которых чиновник не смог подтвердить.