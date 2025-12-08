https://ria.ru/20251208/prokuratura-2060503090.html
Прокуратура потребовала уволить заммэра Читы Зудилова
Прокуратура потребовала уволить заммэра Читы Зудилова - РИА Новости, 08.12.2025
Прокуратура потребовала уволить заммэра Читы Зудилова
Прокуратура подала исковые заявления в суд об увольнении заместителя мэра Читы Александра Зудилова после того, как были выявлены неподтвержденные доходы... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T10:04:00+03:00
2025-12-08T10:04:00+03:00
2025-12-08T11:37:00+03:00
происшествия
чита
забайкальский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
https://ria.ru/20251205/arest-2059958713.html
чита
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чита, забайкальский край
Происшествия, Чита, Забайкальский край
Прокуратура потребовала уволить заммэра Читы Зудилова
Прокуратура потребовала уволить заммэра Читы Зудилова в связи с утратой доверия
ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Прокуратура подала исковые заявления в суд об увольнении заместителя мэра Читы Александра Зудилова после того, как были выявлены неподтвержденные доходы чиновника, а также их взыскания, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора региона Евгений Синельников.
«
"Исковое заявление об увольнении (заместителя мэра Читы Александра Зудилова - ред.) подано в связи с утратой доверия в связи с несоблюдением требований, установленных законодательством о противодействии коррупции", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что чиновник не смог подтвердить доходы на сумму около 22 миллионов рублей.
По словам Синельникова, исковое заявление по взысканию неподтвержденных доходов подано в Ингодинский районный суд Читы
, а по увольнению - в Центральный районный суд Читы.
Как позже уточнили агентству в надзорном ведомстве региона, суд взыскал с вице-мэра Читы в пользу государства почти 22 миллиона рублей доходов, полученных в 2021 и 2022 годах, легальность которых чиновник не смог подтвердить.
Зудилов возглавляет комитет градостроительной политики администрации Читы Забайкальского края
.