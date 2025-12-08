Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура потребовала уволить заммэра Читы Зудилова - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:04 08.12.2025 (обновлено: 11:37 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/prokuratura-2060503090.html
Прокуратура потребовала уволить заммэра Читы Зудилова
Прокуратура потребовала уволить заммэра Читы Зудилова - РИА Новости, 08.12.2025
Прокуратура потребовала уволить заммэра Читы Зудилова
Прокуратура подала исковые заявления в суд об увольнении заместителя мэра Читы Александра Зудилова после того, как были выявлены неподтвержденные доходы... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T10:04:00+03:00
2025-12-08T11:37:00+03:00
происшествия
чита
забайкальский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
https://ria.ru/20251205/arest-2059958713.html
чита
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, чита, забайкальский край
Происшествия, Чита, Забайкальский край
Прокуратура потребовала уволить заммэра Читы Зудилова

Прокуратура потребовала уволить заммэра Читы Зудилова в связи с утратой доверия

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Прокуратура подала исковые заявления в суд об увольнении заместителя мэра Читы Александра Зудилова после того, как были выявлены неподтвержденные доходы чиновника, а также их взыскания, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора региона Евгений Синельников.
«
"Исковое заявление об увольнении (заместителя мэра Читы Александра Зудилова - ред.) подано в связи с утратой доверия в связи с несоблюдением требований, установленных законодательством о противодействии коррупции", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что чиновник не смог подтвердить доходы на сумму около 22 миллионов рублей.
По словам Синельникова, исковое заявление по взысканию неподтвержденных доходов подано в Ингодинский районный суд Читы, а по увольнению - в Центральный районный суд Читы.
Как позже уточнили агентству в надзорном ведомстве региона, суд взыскал с вице-мэра Читы в пользу государства почти 22 миллиона рублей доходов, полученных в 2021 и 2022 годах, легальность которых чиновник не смог подтвердить.
Зудилов возглавляет комитет градостроительной политики администрации Читы Забайкальского края.
Задержание заместителя председателя Совета Нахимовского муниципального округа Севастополя по подозрению в получении и взятки - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Севастополе арестовали чиновника, подозреваемого в получении взятки
5 декабря, 09:10
 
ПроисшествияЧитаЗабайкальский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала