Проект "Билет в будущее" привлек более 20 тысяч школьников Верхневолжья

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Более 20 тысяч учащихся 6-11 классов из всех муниципалитетов Тверской области приняли в 2025 году участие в профориентационных мероприятиях всероссийского проекта "Билет в будущее", всего для них было организовано около 420 различных мероприятий, сообщает пресс-служба облправительства.

Врио губернатора области Виталий Королев обозначил создание условий для обеспечения выбора молодыми людьми будущей профессии, их трудоустройство на местные предприятия в числе приоритетов в работе регионального правительства, подчеркнули в пресс-службе.

Так, за прошедший год профессиональную диагностику в Верхневолжье прошли 13270 подростков. Три тысячи школьников посетили отраслевой фестиваль "Вектор на будущее. АТОМ" в Удомле, столько же детей стали гостями фестиваля "Россия – мои горизонты" в Твери.

Еще 1690 ребят примерили на себя профессии в рамках профессиональных проб. В проекте "Билет в будущее" участвовали ведущие колледжи и вузы Тверской области, совместно с которыми было проведено более 190 профпроб.

С работой предприятий Тверской области познакомились 1700 подростков, 35 компаний-партнеров организовали для них экскурсии на предприятия пищевой, легкой промышленности, ИТ-сферы и технологий, энергетики и инфраструктуры.