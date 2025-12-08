Конфискованный за пьяную езду в Северодвинске внедорожник передан на СВО

АРХАНГЕЛЬСК, 8 дек – РИА Новости. Судебные приставы Северодвинска Архангельской области передали на нужды специальной военной операции внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, конфискованный у жителя региона за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщил региональный штаб "Вместе мы сильнее".

"Автомобиль, ранее принадлежавший нарушителю, теперь станет надёжным транспортным средством для военнослужащих на передовой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Toyota Land Cruiser Prado — это проходимый и надёжный внедорожник, который идеально подходит для использования в условиях бездорожья. В штабе уточнили, что он позволит военнослужащим оперативно перемещаться по труднодоступным участкам, транспортировать грузы и личный состав, а также эвакуировать раненых.