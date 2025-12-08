Рейтинг@Mail.ru
Конфискованный за пьяную езду в Северодвинске внедорожник передан на СВО - РИА Новости, 08.12.2025
14:21 08.12.2025
Конфискованный за пьяную езду в Северодвинске внедорожник передан на СВО
Конфискованный за пьяную езду в Северодвинске внедорожник передан на СВО
Судебные приставы Северодвинска Архангельской области передали на нужды специальной военной операции внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, конфискованный у... РИА Новости, 08.12.2025
Конфискованный за пьяную езду в Северодвинске внедорожник передан на СВО

Суд отправил на СВО конфискованный у жителя Северодвинска Land Cruiser Prado

Российские военнослужащие. Архивное фото
АРХАНГЕЛЬСК, 8 дек – РИА Новости. Судебные приставы Северодвинска Архангельской области передали на нужды специальной военной операции внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, конфискованный у жителя региона за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщил региональный штаб "Вместе мы сильнее".
"Автомобиль, ранее принадлежавший нарушителю, теперь станет надёжным транспортным средством для военнослужащих на передовой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Toyota Land Cruiser Prado — это проходимый и надёжный внедорожник, который идеально подходит для использования в условиях бездорожья. В штабе уточнили, что он позволит военнослужащим оперативно перемещаться по труднодоступным участкам, транспортировать грузы и личный состав, а также эвакуировать раненых.
"Инициатива судебных приставов демонстрирует, как конфискованное имущество нарушителей может быть направлено на поддержку армии. Это не только практичное решение, но и символ справедливости, когда ресурсы, изъятые у тех, кто пренебрегает законом, служат на благо защитников Родины", - считают в штабе.
Мастер-класс по плетению защитных сетей для участников СВО в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
