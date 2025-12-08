Рейтинг@Mail.ru
В App Store появилось новое приложение Сбербанка для iPhone - РИА Новости, 08.12.2025
09:25 08.12.2025
В App Store появилось новое приложение Сбербанка для iPhone
Приложение Сбербанка для iPhone под названием "Финансы онлайн" снова доступно в App Store, сообщила пресс-служба банка. РИА Новости, 08.12.2025
РИА Новости
2025
РИА Новости
РИА Новости
В App Store появилось новое приложение Сбербанка для iPhone

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Приложение Сбербанка для iPhone под названием "Финансы онлайн" снова доступно в App Store, сообщила пресс-служба банка.
"В App Store появилось новое приложение "Сбера" - "Финансы онлайн". В прошлый раз приложение банка для iPhone оставалось в магазине всего 11 часов, поэтому установить обновление нужно как можно быстрее, пока оно доступно. Для этого важно использовать только ссылки из официальных каналов "Сбера", - говорится в сообщении.
Авторизоваться в "Финансы онлайн" можно через предыдущие версии приложений банка.
Отмечается, что обновленная версия стала быстрее и удобнее. Например, улучшена работа бесконтактной оплаты "Вжух" - технология безопасна и работает даже при плохом интернете или его отсутствии, главное включить на смартфоне Bluetooth и платить на новых терминалах "Сбера".
Хакеры стали меньше интересоваться банками
5 декабря, 07:54
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
