Beeline Cloud победил в премии Comnews Awards

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Beeline Cloud победил в престижной отраслевой премии ComNews Awards 2025 в номинации "Лучшее решение по миграции и эксплуатации учетных систем в облаке", сообщает пресс-служба компании.

Эксперты высоко оценили способность провайдера обеспечивать бесперебойную и эффективную работу критически важных приложений.

XIV торжественная церемония награждения собрала ведущих игроков ИТ-рынка. Победу в конкурсе, где в этом году было зафиксировано рекордное число заявок, одержало комплексное решение Beeline Cloud "1С Cloud Pro". Жюри отметило его как лидирующее на рынке решение для обеспечения непрерывности бизнеса и высокой производительности систем на платформе "1С:Предприятие" в защищенной облачной инфраструктуре.

Награду получил директор по развитию облачного бизнеса и сервисов кибербезопасности ПАО "ВымпелКом" Сергей Кондратьев.

"Для современного бизнеса непрерывность работы учетных систем — это основа операционной деятельности. Полученная награда подтверждает, что наше решение “1С Cloud Pro“ задает стандарты надежности и производительности на рынке. Мы не просто переносим системы в облако, мы создаем отказоустойчивую среду с профессиональным сопровождением, которая гарантирует бизнесу стабильность и позволяет развиваться без технологических рисков", — приводит пресс-служба слова Кондратьева.