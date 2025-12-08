Рейтинг@Mail.ru
18:48 08.12.2025
Beeline Cloud победил в премии Comnews Awards
Beeline Cloud победил в премии Comnews Awards
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Beeline Cloud победил в престижной отраслевой премии ComNews Awards 2025 в номинации "Лучшее решение по миграции и эксплуатации учетных систем в облаке", сообщает пресс-служба компании.
Эксперты высоко оценили способность провайдера обеспечивать бесперебойную и эффективную работу критически важных приложений.
XIV торжественная церемония награждения собрала ведущих игроков ИТ-рынка. Победу в конкурсе, где в этом году было зафиксировано рекордное число заявок, одержало комплексное решение Beeline Cloud "1С Cloud Pro". Жюри отметило его как лидирующее на рынке решение для обеспечения непрерывности бизнеса и высокой производительности систем на платформе "1С:Предприятие" в защищенной облачной инфраструктуре.
Награду получил директор по развитию облачного бизнеса и сервисов кибербезопасности ПАО "ВымпелКом" Сергей Кондратьев.
"Для современного бизнеса непрерывность работы учетных систем — это основа операционной деятельности. Полученная награда подтверждает, что наше решение “1С Cloud Pro“ задает стандарты надежности и производительности на рынке. Мы не просто переносим системы в облако, мы создаем отказоустойчивую среду с профессиональным сопровождением, которая гарантирует бизнесу стабильность и позволяет развиваться без технологических рисков", — приводит пресс-служба слова Кондратьева.
Ключевые компоненты и преимущества "1С Cloud Pro" (18+) включают комплексную миграцию с минимальным временем простоя. Обширный опыт охватывает в том числе переходы с платформы "Майкрософт" на импортозамещенный стек PostgreSQL. Решение предлагает выбор оптимизированной инфраструктуры на базе Linux (Линукс) с системой управления базами данных PostgreSQL, а также полный цикл экспертного сопровождения: мониторинг, администрирование и обеспечение работоспособности. Сервис обеспечивает высокие гарантии доступности (Service Level Agreement (соглашение об уровне сервиса) от 99,95% до 99,99%) и соответствует строгим стандартам безопасности, включая требования 152-ФЗ (УЗ-1) и ГОСТ ЦБ Р 57580.1-2017. Процесс внедрения построен поэтапно: от диагностики и проектирования до миграции данных, промышленной эксплуатации и дальнейшего круглосуточного мониторинга с регулярной отчетностью для клиента.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTTxjhZfdz
 
