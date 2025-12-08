Рейтинг@Mail.ru
Премьер Вьетнама призвал Камбоджу и Таиланд к сдержанности
13:14 08.12.2025 (обновлено: 13:15 08.12.2025)
Премьер Вьетнама призвал Камбоджу и Таиланд к сдержанности
Премьер Вьетнама призвал Камбоджу и Таиланд к сдержанности
Премьер Вьетнама призвал Камбоджу и Таиланд к сдержанности

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Вьетнама
Флаг Вьетнама . Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь в ходе встречи с главой правительства Камбоджи Хун Манетом на фоне обострения пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей призвал стороны к сдержанности и соблюдению мирных соглашений, сообщает новостной портал Vietnam Plus.
Вьетнам является партнером Таиланда и Камбоджи в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Как уточняет портал, вьетнамский премьер подчеркнул, что Таиланду и Камбодже необходимо "проявлять сдержанность, участвовать в диалоге, уважать законные интересы друг друга и соблюдать мирные соглашения". "Долгосрочная стабильность - лучшее решение как для Камбоджи, так и для Таиланда, а также для солидарности АСЕАН", - заявил Фам Минь Чинь.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных и продолжается в понедельник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а Таиланд провел атаку ВВС по военным объектам.
Военная техника армии Камбоджи в районе границы с Таиландом - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Переговоров с Камбоджей больше не будет, заявил премьер Таиланда
В миреКамбоджаТаиландВьетнам
 
 
