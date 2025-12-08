https://ria.ru/20251208/premer-2060552902.html
Премьер Вьетнама призвал Камбоджу и Таиланд к сдержанности
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь в ходе встречи с главой правительства Камбоджи Хун Манетом на фоне обострения пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей призвал стороны к сдержанности и соблюдению мирных соглашений, сообщает
новостной портал Vietnam Plus.
Вьетнам
является партнером Таиланда
и Камбоджи
в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Как уточняет портал, вьетнамский премьер подчеркнул, что Таиланду и Камбодже необходимо "проявлять сдержанность, участвовать в диалоге, уважать законные интересы друг друга и соблюдать мирные соглашения". "Долгосрочная стабильность - лучшее решение как для Камбоджи, так и для Таиланда, а также для солидарности АСЕАН", - заявил Фам Минь Чинь.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных и продолжается в понедельник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а Таиланд провел атаку ВВС по военным объектам.