Премьер Вьетнама призвал Камбоджу и Таиланд к сдержанности

Как уточняет портал, вьетнамский премьер подчеркнул, что Таиланду и Камбодже необходимо "проявлять сдержанность, участвовать в диалоге, уважать законные интересы друг друга и соблюдать мирные соглашения". "Долгосрочная стабильность - лучшее решение как для Камбоджи, так и для Таиланда, а также для солидарности АСЕАН", - заявил Фам Минь Чинь.