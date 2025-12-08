Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Таиланд заявил о готовности принять меры для обеспечения безопасности - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:53 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/premer-2060492358.html
СМИ: Таиланд заявил о готовности принять меры для обеспечения безопасности
СМИ: Таиланд заявил о готовности принять меры для обеспечения безопасности - РИА Новости, 08.12.2025
СМИ: Таиланд заявил о готовности принять меры для обеспечения безопасности
Премьер-министр и министр внутренних дел Таиланда Анутхин Чарнвиракун на фоне эскалации на границе с Камбоджей заявил о готовности принять необходимые меры для... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T08:53:00+03:00
2025-12-08T08:53:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031340813_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_d203e9e9ee2e729819f2277114c6b53b.jpg
https://ria.ru/20251208/tailand-2060490538.html
таиланд
камбоджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031340813_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_782594ebf5a94ef2e7d89c4e7393ea62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таиланд, камбоджа
В мире, Таиланд, Камбоджа
СМИ: Таиланд заявил о готовности принять меры для обеспечения безопасности

Reuters: премьер Таиланда заявил о готовности к мерам обеспечения безопасности

© AP Photo / Heng SinithВоенная техника на границе с Таиландом
Военная техника на границе с Таиландом - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Heng Sinith
Военная техника на границе с Таиландом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр и министр внутренних дел Таиланда Анутхин Чарнвиракун на фоне эскалации на границе с Камбоджей заявил о готовности принять необходимые меры для обеспечения безопасности и суверенитета страны, передает агентство Рейтер.
"Премьер-министр Таиланда... заявил в понедельник, что его страна не хочет насилия, но военные готовы принять необходимые меры для поддержания безопасности и суверенитета страны", - говорится в сообщении агентства.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи началась в минувшие выходные и продолжается в понедельник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, были нанесены удары по военным объектам.
Камбоджийские военные на границе с Таиландом - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Власти Камбоджи сообщили о пострадавших в столкновениях с Таиландом
08:28
 
В миреТаиландКамбоджа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала