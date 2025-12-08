Опрос показал, сколько россиян будут работать в новогодние праздники

https://ria.ru/20251208/prazdniki-2060474869.html
Каждый пятый россиянин планирует работать в новогодние праздники, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. РИА Новости, 08.12.2025
РИА Новости: каждый пятый россиянин планирует работать в новогодние праздники
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Каждый пятый россиянин планирует работать в новогодние праздники, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
"У 21% опрошенных фактически не будет каникул, они будут работать по графику", - показало исследование, в ходе которого опросили 1 600 человек.
При этом мужчины значительно чаще женщин сообщают, что будут работать в каникулы (25% и 18% соответственно). Россиянки же чаще планируют остаться дома (36% против 28% среди мужчин).
Также больше тех, кто планирует работать в праздники, обнаружилось среди молодежи до 35 лет - 24%.