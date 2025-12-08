Рейтинг@Mail.ru
03:22 08.12.2025 (обновлено: 03:39 08.12.2025)
Опрос показал, сколько россиян будут работать в новогодние праздники
Опрос показал, сколько россиян будут работать в новогодние праздники
Каждый пятый россиянин планирует работать в новогодние праздники, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. РИА Новости, 08.12.2025
общество
новый год
https://ria.ru/20251204/rabota-2059665247.html
общество, новый год
Общество, Новый год
Опрос показал, сколько россиян будут работать в новогодние праздники

РИА Новости: каждый пятый россиянин планирует работать в новогодние праздники

© iStock.com / CentralITAllianceОфис, украшенный к Новому году
Офис, украшенный к Новому году - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© iStock.com / CentralITAlliance
Офис, украшенный к Новому году . Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Каждый пятый россиянин планирует работать в новогодние праздники, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
"У 21% опрошенных фактически не будет каникул, они будут работать по графику", - показало исследование, в ходе которого опросили 1 600 человек.
При этом мужчины значительно чаще женщин сообщают, что будут работать в каникулы (25% и 18% соответственно). Россиянки же чаще планируют остаться дома (36% против 28% среди мужчин).
Также больше тех, кто планирует работать в праздники, обнаружилось среди молодежи до 35 лет - 24%.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Россиянам рассказали, как будет оплачиваться работа в новогодние праздники
4 декабря, 02:18
 
ОбществоНовый год
 
 
