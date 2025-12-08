Правозащитник обратился в СК из-за внесения муфтия в базу "Миротворца"

Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети

Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вице-президент ОД Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил РИА Новости, что направил обращение председателю СК РФ Александру Бастрыкину в связи с внесением в базу данных скандального сайта "Миротворец" председателя Духовного управления мусульман РФ муфтия Равиля Гайнутдина.

Данные муфтия были опубликованы на сайте в воскресенье. "Миротверец" обвиняет Гайнутдина в поддержке России, якобы покушении на территориальную целостность Украины, нарушении украинской границы, "участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях".

"На основании ст. ст. 144-145 УПК РФ направляю вам запрос по подведомственности. Прошу вас провести проверку указанной информации и дать поручения о возбуждении уголовных дел", - говорится в предоставленном Мельниковым РИА Новости тексте обращения к Бастрыкину.

Правозащитник сообщил РИА Новости, что СК принял доводы для организации рассмотрения.

В нем отмечено, что на экстремистском ресурсе опубликованы сотни страниц с информацией духовенства и более 350 страниц с информацией о несовершеннолетних с призывами к противоправным действиям в отношении них, в том числе к физическому насилию.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.