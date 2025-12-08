Правозащитник обратился в СК из-за внесения муфтия в базу "Миротворца"

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вице-президент ОД Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил РИА Новости, что направил обращение председателю СК РФ Александру Бастрыкину в связи с внесением в базу данных скандального сайта "Миротворец" председателя Духовного управления мусульман РФ муфтия Равиля Гайнутдина.
Данные муфтия были опубликованы на сайте в воскресенье. "Миротверец" обвиняет Гайнутдина в поддержке России, якобы покушении на территориальную целостность Украины, нарушении украинской границы, "участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях".
"На основании ст. ст. 144-145 УПК РФ направляю вам запрос по подведомственности. Прошу вас провести проверку указанной информации и дать поручения о возбуждении уголовных дел", - говорится в предоставленном Мельниковым РИА Новости тексте обращения к Бастрыкину.
Правозащитник сообщил РИА Новости, что СК принял доводы для организации рассмотрения.
В нем отмечено, что на экстремистском ресурсе опубликованы сотни страниц с информацией духовенства и более 350 страниц с информацией о несовершеннолетних с призывами к противоправным действиям в отношении них, в том числе к физическому насилию.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.