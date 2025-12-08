Рейтинг@Mail.ru
Правкомиссия одобрила несколько поправок в Трудовой кодекс
13:15 08.12.2025 (обновлено: 13:21 08.12.2025)
Правкомиссия одобрила несколько поправок в Трудовой кодекс
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в Трудовой кодекс РФ, направленных на повышение гибкости трудовых отношений
Правкомиссия одобрила несколько поправок в Трудовой кодекс

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в Трудовой кодекс РФ, направленных на повышение гибкости трудовых отношений для уменьшения дефицита кадров на рынке труда в стране, сообщил РИА Новости источник в кабмине.
"Одобрен", - сказал собеседник агентства.
Пакет поправок был подготовлен Минэкономразвития совместно с Минтрудом, они позволят увеличить лимиты сверхурочной работы для желающих зарабатывать больше, разрешат малому и среднему бизнесу повысить число сотрудников на срочных договорах, а также защитят работодателя от ряда злоупотреблений.
Одно из ключевых предложений: увеличение максимального порога сверхурочной работы, которую работник может выполнить за календарный год вдвое - до 240 часов. Авторы отмечают, что увеличение количества сверхурочных часов позволит привлечь более 750 тысяч человек к сверхурочной работе, а у граждан появится возможность увеличить доход с учетом оплаты в двойном и более размере.
Второе нововведение предлагается ввести в отношении предприятий малого и среднего бизнеса. А именно - разрешить увеличить общую численность работников, поступающих на работу к работодателям-субъектам МСП по срочным трудовым договорам, с 35 до 70 человек.
В числе других новаций - снятие ограничений на применение электронного документооборота (ЭДО) к документам, подтверждающим прохождение работниками инструктажей по охране труда. В случае принятия поправок проведение инструктажей по охране труда можно будет подтвердить в единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России".
Также предлагается расширить возможности работодателя по уведомлению работников об их увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации. После принятия поправок в ТК у работодателя появится возможность уведомить работников по почте или с использованием средств электронного документооборота на платформе "Работа в России".
В проекте есть блок поправок, направленный на повышение гибкости для работодателей перед сотрудниками, которые иногда злоупотребляют своим положением. Например, устраняется пробел в регулировании трудовых отношений, связанных с неполным рабочим днем. Разработчики предлагают установить период, за который работник обязан уведомить работодателя об уходе на неполный рабочий день, – пять рабочих дней.
Законопроектом также предусмотрено снятие полного запрета на отзыв из непрерывного отпуска работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Например, иногда при отсутствии одного из работников по причине временной нетрудоспособности для предотвращения аварии или ЧС на производстве возникает необходимость отзыва из отпуска работников, занятых на работах с такими условиями, следует из проекта документа.
