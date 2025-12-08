Рейтинг@Mail.ru
Умер ветеран Василий Дыгай
08:45 08.12.2025 (обновлено: 08:48 08.12.2025)
Умер ветеран Василий Дыгай
Ветеран Великой Отечественной войны из Иркутской области, гвардии полковник Василий Дыгай, встретивший Победу весной 1945 года в Праге, умер на 107-м году,... РИА Новости, 08.12.2025
Умер ветеран Василий Дыгай

КРАСНОЯРСК, 8 дек - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны из Иркутской области, гвардии полковник Василий Дыгай, встретивший Победу весной 1945 года в Праге, умер на 107-м году, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.
"С болью хочу сообщить, что вчера не стало ветерана Великой Отечественной войны, гвардии полковника Василия Филипповича Дыгая. Для меня было честью познакомится с этим человеком. Василий Филиппович прошел всю войну. Был ранен и всё равно возвращался на фронт", - сказано в сообщении.
Дыгай принимал участие в освобождении Румынии, Венгрии и Чехословакии. Победу встретил под Прагой. В августе 1945-го дивизию перебросили в Монголию. Участвовал в переходе через горные хребты для неожиданного удара по Квантунской армии Японии.
"Даже в преклонном возрасте Василий Филиппович сохранял военную выправку. Стойкий, отважный человек. Как и практически все представители поколения победителей. В прошлом году Василий Филиппович отпраздновал свой 106 день рождения. С невероятным трепетом и уважением лично поздравил его с юбилеем Великой Победы", - рассказал губернатор.
 
ПрагаИркутская областьРумынияИгорь Кобзев
 
 
