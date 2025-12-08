Умер ветеран Василий Дыгай

«

"С болью хочу сообщить, что вчера не стало ветерана Великой Отечественной войны, гвардии полковника Василия Филипповича Дыгая. Для меня было честью познакомится с этим человеком. Василий Филиппович прошел всю войну. Был ранен и всё равно возвращался на фронт", - сказано в сообщении.