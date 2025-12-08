https://ria.ru/20251208/pozhar-2060692895.html
В Армавире четыре человека пострадали при пожаре в пятиэтажном доме
В Армавире четыре человека пострадали при пожаре в пятиэтажном доме - РИА Новости, 08.12.2025
В Армавире четыре человека пострадали при пожаре в пятиэтажном доме
Пятиэтажный жилой дом загорелся в кубанском Армавире, пострадали четыре человека, в том числе трое детей, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Краснодарскому... РИА Новости, 08.12.2025
происшествия
армавир
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
В Армавире четыре человека пострадали при пожаре в пятиэтажном доме
В Армавире загорелась пятиэтажка, пострадали трое детей