Рейтинг@Mail.ru
В Армавире четыре человека пострадали при пожаре в пятиэтажном доме - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:43 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/pozhar-2060692895.html
В Армавире четыре человека пострадали при пожаре в пятиэтажном доме
В Армавире четыре человека пострадали при пожаре в пятиэтажном доме - РИА Новости, 08.12.2025
В Армавире четыре человека пострадали при пожаре в пятиэтажном доме
Пятиэтажный жилой дом загорелся в кубанском Армавире, пострадали четыре человека, в том числе трое детей, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Краснодарскому... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T23:43:00+03:00
2025-12-08T23:43:00+03:00
происшествия
армавир
россия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_d82561338145311102aed23071af4cf3.jpg
https://ria.ru/20251207/indija-2060365121.html
армавир
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_80d955d323bc9209a853109d78ee6d2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, армавир, россия, краснодарский край
Происшествия, Армавир, Россия, Краснодарский край
В Армавире четыре человека пострадали при пожаре в пятиэтажном доме

В Армавире загорелась пятиэтажка, пострадали трое детей

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМЧС России
МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 8 дек – РИА Новости. Пятиэтажный жилой дом загорелся в кубанском Армавире, пострадали четыре человека, в том числе трое детей, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
"Вечером 8 декабря в Армавире произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Маркова. Горела мебель и вещи в одной из квартир на площади около 30 квадратных метров. Пожар был оперативно ликвидирован. Пожарными эвакуировано 20 человек, спасено 15 жителей дома. К сожалению, пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Все они получили отравление продуктами горения и переданы врачам скорой помощи", - говорится в сообщении.
Предварительная причина происшествия - неосторожное обращение с огнем при использовании легковоспламеняющихся жидкостей, отметили в ведомстве.
Пожар в ночном клубе в округе Северный Гоа, Индия - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
При пожаре в ночном клубе в Индии погибли более 20 человек
7 декабря, 01:36
 
ПроисшествияАрмавирРоссияКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала