В Тверской области локализовали пожар на складе
В Тверской области локализовали пожар на складе - РИА Новости, 08.12.2025
В Тверской области локализовали пожар на складе
Пожар в здании склада в Тверской области удалось локализовать на площади порядка 1,1 тысячи квадратных метров рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 08.12.2025
В Тверской области локализовали пожар на складе
Пожар на складе в Тверской области локализован на 1,1 тыс квадратных метров