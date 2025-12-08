Россияне не обращались в посольство после землетрясения в Японии

ТОКИО, 8 дек – РИА Новости. Обращений от российских граждан в связи с землетрясением на севере Японии в посольство на текущий момент не поступало, сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в стране.

"Обращений от российских граждан в связи с землетрясением 7,2 на севере Японии в посольство на текущий момент не поступало, следим за развитием ситуации", - говорится в сообщении.