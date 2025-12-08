Рейтинг@Mail.ru
Россияне не обращались в посольство после землетрясения в Японии
18:20 08.12.2025 (обновлено: 18:25 08.12.2025)
Россияне не обращались в посольство после землетрясения в Японии
в мире
япония
россия
аомори (префектура)
в мире, япония, россия, аомори (префектура)
В мире, Япония, Россия, Аомори (префектура)
Флаг Японии. Архивное фото
ТОКИО, 8 дек – РИА Новости. Обращений от российских граждан в связи с землетрясением на севере Японии в посольство на текущий момент не поступало, сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в стране.
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе северной префектуры Аомори, сообщило ранее главное метеорологическое управление Японии.
"Обращений от российских граждан в связи с землетрясением 7,2 на севере Японии в посольство на текущий момент не поступало, следим за развитием ситуации", - говорится в сообщении.
Ранее метеорологическое управление Японии сообщило, что на северо-восточном побережье Японии объявлена угроза цунами до трех метров. Предупреждение о цунами охватывает побережье самого северного острова Хоккайдо и северо-восточное побережье основного острова Хонсю, уточняло управление.
Очаг землетрясения залегал на глубине в 50 километров у восточного побережья префектуры Аомори, сообщали метеорологи. По их данным, подземные толчки ощущались в Токио. Отмечалось, что максимальная сила толчков составила 6+ по семибалльной шкале, принятой в Японии.
АЭС Фукусима-1 - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
АЭС "Фукусима-1" не пострадала из-за землетрясения в Японии
Вчера, 17:58
 
