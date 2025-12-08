https://ria.ru/20251208/posolstvo-2060648636.html
Россияне не обращались в посольство после землетрясения в Японии
Россияне не обращались в посольство после землетрясения в Японии
Обращений от российских граждан в связи с землетрясением на севере Японии в посольство на текущий момент не поступало, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 08.12.2025
Россияне не обращались в посольство после землетрясения в Японии
Россияне не обращались в посольство после землетрясения магнитудой 7,2 в Японии