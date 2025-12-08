Туапсинский порт незаконно ушел из госсобственности из-за кредита

КРАСНОДАР, 8 дек – РИА Новости. ООО "Туапсинский морской коммерческий порт" (ТМКП), имеющее стратегическое значение для безопасности государства и изъятое ранее в доход РФ, незаконно выбыло из государственной собственности в 1996 году из-за фиктивного долга по кабальному кредитному договору, говорится в решении Арбитражного суда Краснодарского края об изъятии соответствующих активов.

"Общество владеет тремя гектарами земли, глубоководным причалом, производственной базой, логистическим и перевалочным комплексами, объектами вспомогательной инфраструктуры", - говорится в судебном документе.

"Ранее указанная портовая инфраструктура принадлежала рыбколхозу "Родина" и одноименному государственному рыбзаводу. С целью незаконного вывода государственного имущества 7 декабря 1994 года бывшим руководителем рыбколхоза "Родина" с Южно-Черноморским коммерческим банком заключен кабальный кредитный договор", - говорится там.

"Под предлогом невозврата фиктивного долга в 1996 году сторонами заключено мировое соглашение, по которому кредитору передан имущественный комплекс предприятия, в том числе гидротехнические сооружения морских портов, не подлежавшие изъятию из государственной собственности", - также говорится в судебном документе.

Договор был заключен на 2,5 миллиарда рублей с ежемесячной уплатой процентов в 190% годовых, а в случае просрочки - 380%. В обеспечение сделки были заложены активы предприятия. В результате владельцем ТМКП стала в 2014 году контролируемая Шахларом Новрузовым компания "Вониксель Лимитед", зарегистрированная на Британских Виргинских островах , то есть инвестор из недружественного государства.

Арбитражный суд Краснодарского края в ноябре признал по иску Генпрокуратуры РФ недействительными и ничтожными ряд сделок в отношении ТМКП, ООО "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт" (ПТМКП) , ООО "Темрюкский морской перегрузочный терминал" (ТМПТ) и ООО "Дар фрут". В результате портовые активы, как и ряд активов, связанных с Новрузовым, были взысканы в доход РФ.

Генпрокуратура обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с иском в сентябре. Соответчиками выступали Новрузов, которому принадлежит ПТМКП, Олег Басин и "Вониксель". Позднее суд приобщил к делу данные об объектах недвижимости, принадлежащих "Дар фруту", а также дополнительно привлек к делу Наталью Слесареву, ООО "Дар фрут", ООО "Темрюкский перегрузочный комплекс ДИАН", ТМКП, и ТМПТ.

В суде представитель Генпрокуратуры заявлял, что владельцы компании занимаются контрабандой продуктов, в том числе из Турции Азербайджана , которая затем реализуется на контролируемых ими же оптовых овощных базах и рынках - более 960 тонн грузов в год. Гендиректор ПТМКП заявлял журналистам, что прозвучавшие сообщения не соответствуют действительности, а торговля с Азербайджаном не ведется.

В ходе заседаний Генпрокуратура также приобщала к материалам дела информацию Федеральной налоговой службы ( ФНС ) и Федеральной антимонопольной службы ( ФАС ) РФ о связях ответчиков. В качестве обеспечительных мер Арбитражный суд Краснодарского края ранее арестовал движимое и недвижимое имущество обеих фигурирующих компаний и обоих соответчиков - Новрузова и Басина.