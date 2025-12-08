Рейтинг@Mail.ru
Туапсинский порт незаконно ушел из госсобственности из-за кредита - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/port-2060613534.html
Туапсинский порт незаконно ушел из госсобственности из-за кредита
Туапсинский порт незаконно ушел из госсобственности из-за кредита - РИА Новости, 08.12.2025
Туапсинский порт незаконно ушел из госсобственности из-за кредита
ООО "Туапсинский морской коммерческий порт" (ТМКП), имеющее стратегическое значение для безопасности государства и изъятое ранее в доход РФ, незаконно выбыло из РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T16:45:00+03:00
2025-12-08T16:45:00+03:00
россия
краснодарский край
азербайджан
генеральная прокуратура рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569056904_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_a1e3cec9ae707afe2a1ef498c3925c87.jpg
https://ria.ru/20251208/sud-2060564296.html
https://ria.ru/20251203/kriminal-2059630594.html
https://ria.ru/20251205/ivanov-2060203486.html
https://ria.ru/20251205/sevastopol-2060072511.html
россия
краснодарский край
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569056904_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_9a45530d6377564f85f09b21c098805e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, краснодарский край, азербайджан, генеральная прокуратура рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия
Россия, Краснодарский край, Азербайджан, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Происшествия
Туапсинский порт незаконно ушел из госсобственности из-за кредита

Туапсинский порт незаконно ушел из госсобственности в 1996 году из-за кредита

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТуапсинский порт
Туапсинский порт - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Туапсинский порт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 8 дек – РИА Новости. ООО "Туапсинский морской коммерческий порт" (ТМКП), имеющее стратегическое значение для безопасности государства и изъятое ранее в доход РФ, незаконно выбыло из государственной собственности в 1996 году из-за фиктивного долга по кабальному кредитному договору, говорится в решении Арбитражного суда Краснодарского края об изъятии соответствующих активов.
"Общество владеет тремя гектарами земли, глубоководным причалом, производственной базой, логистическим и перевалочным комплексами, объектами вспомогательной инфраструктуры", - говорится в судебном документе.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Суд запросил у ФСБ данные о требующем дивиденды с российских компаний сербе
Вчера, 13:57
"Ранее указанная портовая инфраструктура принадлежала рыбколхозу "Родина" и одноименному государственному рыбзаводу. С целью незаконного вывода государственного имущества 7 декабря 1994 года бывшим руководителем рыбколхоза "Родина" с Южно-Черноморским коммерческим банком заключен кабальный кредитный договор", - говорится там.
"Под предлогом невозврата фиктивного долга в 1996 году сторонами заключено мировое соглашение, по которому кредитору передан имущественный комплекс предприятия, в том числе гидротехнические сооружения морских портов, не подлежавшие изъятию из государственной собственности", - также говорится в судебном документе.
Договор был заключен на 2,5 миллиарда рублей с ежемесячной уплатой процентов в 190% годовых, а в случае просрочки - 380%. В обеспечение сделки были заложены активы предприятия. В результате владельцем ТМКП стала в 2014 году контролируемая Шахларом Новрузовым компания "Вониксель Лимитед", зарегистрированная на Британских Виргинских островах, то есть инвестор из недружественного государства.
Аслан Трахов - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Генпрокуратура подала второй иск о конфискации активов экс-главы ВС Адыгеи
3 декабря, 20:44
Арбитражный суд Краснодарского края в ноябре признал по иску Генпрокуратуры РФ недействительными и ничтожными ряд сделок в отношении ТМКП, ООО "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт" (ПТМКП) , ООО "Темрюкский морской перегрузочный терминал" (ТМПТ) и ООО "Дар фрут". В результате портовые активы, как и ряд активов, связанных с Новрузовым, были взысканы в доход РФ.
Генпрокуратура обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с иском в сентябре. Соответчиками выступали Новрузов, которому принадлежит ПТМКП, Олег Басин и "Вониксель". Позднее суд приобщил к делу данные об объектах недвижимости, принадлежащих "Дар фруту", а также дополнительно привлек к делу Наталью Слесареву, ООО "Дар фрут", ООО "Темрюкский перегрузочный комплекс ДИАН", ТМКП, и ТМПТ.
В суде представитель Генпрокуратуры заявлял, что владельцы компании занимаются контрабандой продуктов, в том числе из Турции и Азербайджана, которая затем реализуется на контролируемых ими же оптовых овощных базах и рынках - более 960 тонн грузов в год. Гендиректор ПТМКП заявлял журналистам, что прозвучавшие сообщения не соответствуют действительности, а торговля с Азербайджаном не ведется.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
У Иванова изъяли особняк, "сталинский" лимузин и драгоценности
5 декабря, 19:31
В ходе заседаний Генпрокуратура также приобщала к материалам дела информацию Федеральной налоговой службы (ФНС) и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ о связях ответчиков. В качестве обеспечительных мер Арбитражный суд Краснодарского края ранее арестовал движимое и недвижимое имущество обеих фигурирующих компаний и обоих соответчиков - Новрузова и Басина.
При этом Новрузов в сентябре был арестован решением Краснодарского краевого суда. Ему вменяется попытка хищения недвижимости на 919 миллионов рублей. Для этого, согласно суду, он вместе с другими лицами представил в Прикубанский районный суд фальшивое свидетельство о браке. Следователи УФСБ России по Краснодарскому возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Город Севастополь - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Севастополе опубликовали список объектов, изъятых у пособников ВСУ
5 декабря, 14:06
 
РоссияКраснодарский крайАзербайджанГенеральная прокуратура РФФедеральная налоговая служба (ФНС России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала