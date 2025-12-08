Рейтинг@Mail.ru
21:01 08.12.2025 (обновлено: 23:01 08.12.2025)
Более 80 процентов участников СВО не обращаются к психологам, заявили в ОНФ
Более 80 процентов участников СВО не обращаются к психологам, заявили в ОНФ
Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов заявил, что 83% участников СВО не обращаются за психологической помощью.
общество, михаил кузнецов (экс-губернатор), общероссийский народный фронт
Общество, Михаил Кузнецов (экс-губернатор), Общероссийский народный фронт
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов заявил, что 83% участников СВО не обращаются за психологической помощью.
"У нас есть показатели, связанные с повышением к 2030 году уровня удовлетворенности участников специальной военной операции условиями реабилитации, переобучения, трудоустройства. По нашим опросам, здесь есть сложный показатель - 83% ребят, наших бойцов не обращаются за психологической помощью", - сказал Кузнецов на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Медведев призвал вернуть ветеранов СВО к мирной жизни максимально комфортно
