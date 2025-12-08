Рейтинг@Mail.ru
Власти Запорожской области готовы помочь жителям освобожденных территорий - РИА Новости, 08.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:38 08.12.2025
Власти Запорожской области готовы помочь жителям освобожденных территорий
Власти Запорожской области готовы помочь жителям освобожденных территорий - РИА Новости, 08.12.2025
Власти Запорожской области готовы помочь жителям освобожденных территорий
Власти Запорожской области готовы оказать гуманитарную помощь жителям недавно освобожденных от ВСУ населенных пунктов, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 08.12.2025
Власти Запорожской области готовы помочь жителям освобожденных территорий

Запорожские власти окажут помощь жителям освобожденных от ВСУ населенных пунктов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие и сотрудники МЧС РФ разгружают гуманитарную помощь
Военнослужащие и сотрудники МЧС РФ разгружают гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие и сотрудники МЧС РФ разгружают гуманитарную помощь. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Власти Запорожской области готовы оказать гуманитарную помощь жителям недавно освобожденных от ВСУ населенных пунктов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Минобороны РФ в понедельник сообщило об освобождении российской группировкой войск "Днепр" населенного пункта Новоданиловка в Запорожской области.
«
"Администрация Губернатора и Правительства Запорожской области в полной готовности оказания административной и гуманитарной помощи жителям освобожденных от противника населенных пунктов нашей области, нахожусь на прямой связи с военными", - написал Балицкий.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Киев вынудили забрать тела солдат ВСУ, заявил Балицкий
13 июня, 18:35
 
