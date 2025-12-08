https://ria.ru/20251208/pomosch-2060555019.html
Сбор гумпомощи участникам СВО организовали в 15 районах Алтайского края
БАРНАУЛ, 8 дек - РИА Новости. Сбор гуманитарной помощи участникам СВО организовали в Барнауле и 15 районах Алтайского края к празднованию Дня Героев Отечества, сообщила РИА Новости один из организаторов акции, главный специалист управления молодежной политики и реализации программ общественного развития региона Виктория Колесникова.
"Активно идет сбор в поселке Пригородный, в Добро.Центре АНО социальной помощи "Высота". Там организован пункт сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, на базе которого проходят мастер-классы по изготовлению окопных свечей и маскировочных сетей, а также организованы стойки написания писем-поздравлений военнослужащим", - рассказала Колесникова.
Сбор гуманитарной помощи также идет на базе "Краевого дворца молодежи", а в Добро.Центре в Алтайском госуниверситете начали сбор подарков участникам спецоперации.
"Пункты сбора гуманитарной помощи организованы в 15 районах края (Славгород, Новоалтайск, Бурлинский, Крутихинский, Кытмановский, Немецкий национальный округ, Павловский, Хабарский, Первомайский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Топчихинский, Табунский, Угловский, Михайловский)", - отметила спикер.
По краю организовано более 10 точек написания писем участникам спецоперации, в акции принимают участие жители края разных возрастов.