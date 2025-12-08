Рейтинг@Mail.ru
Сбор гумпомощи участникам СВО организовали в 15 районах Алтайского края - РИА Новости, 08.12.2025
13:23 08.12.2025
Сбор гумпомощи участникам СВО организовали в 15 районах Алтайского края
Сбор гумпомощи участникам СВО организовали в 15 районах Алтайского края
Сбор гумпомощи участникам СВО организовали в 15 районах Алтайского края
Сбор гуманитарной помощи участникам СВО организовали в Барнауле и 15 районах Алтайского края к празднованию Дня Героев Отечества, сообщила РИА Новости один из... РИА Новости, 08.12.2025
Сбор гумпомощи участникам СВО организовали в 15 районах Алтайского края

В Барнауле и 15 районах Алтайского края организовали сбор гуманитарной помощи

Мастер-класс по плетению защитных сетей для участников СВО в Алтайском крае
Мастер-класс по плетению защитных сетей для участников СВО в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : предоставлено организаторами акции
Мастер-класс по плетению защитных сетей для участников СВО в Алтайском крае
БАРНАУЛ, 8 дек - РИА Новости. Сбор гуманитарной помощи участникам СВО организовали в Барнауле и 15 районах Алтайского края к празднованию Дня Героев Отечества, сообщила РИА Новости один из организаторов акции, главный специалист управления молодежной политики и реализации программ общественного развития региона Виктория Колесникова.
"Активно идет сбор в поселке Пригородный, в Добро.Центре АНО социальной помощи "Высота". Там организован пункт сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, на базе которого проходят мастер-классы по изготовлению окопных свечей и маскировочных сетей, а также организованы стойки написания писем-поздравлений военнослужащим", - рассказала Колесникова.
"Еле отбились от дрона". Как выживают мирные под Красноармейском
"Еле отбились от дрона". Как выживают мирные под Красноармейском
08:00
Сбор гуманитарной помощи также идет на базе "Краевого дворца молодежи", а в Добро.Центре в Алтайском госуниверситете начали сбор подарков участникам спецоперации.
"Пункты сбора гуманитарной помощи организованы в 15 районах края (Славгород, Новоалтайск, Бурлинский, Крутихинский, Кытмановский, Немецкий национальный округ, Павловский, Хабарский, Первомайский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Топчихинский, Табунский, Угловский, Михайловский)", - отметила спикер.
По краю организовано более 10 точек написания писем участникам спецоперации, в акции принимают участие жители края разных возрастов.
Орловская область отправила бойцам СВО оборудование и снаряжение
Орловская область отправила бойцам СВО оборудование и снаряжение
5 декабря, 16:49
 
Надежные людиОбществоБарнаулАлтайский крайСлавгородВиктор Колесников
 
 
