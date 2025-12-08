Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве. Архивное фото

В Польше задержали украинцев со шпионским оборудованием

ВАРШАВА, 8 дек — РИА Новости. Полицейские Варшавы задержали трех граждан Украины за нарушение правил дорожного движения и обнаружили в их машине современное хакерское и шпионское оборудование, сообщили правоохранительные органы.

"Сотрудники отдела разведки и патрулирования Главного управления полиции Варшавы остановили седан Toyota на улице Сенаторской для проверки на дороге. В машине находились трое граждан Украины 43, 42 и 39 лет. Мужчины заметно нервничали. Они представились IT-специалистами, но, когда им задали более конкретные вопросы, внезапно забыли английский. Они признались, что "путешествуют по Европе", недавно прибыли в Польшу и планируют поездку в Литву", — сказано в сообщении полиции.

Сотрудники полиции тщательно обыскали автомобиль, обнаружив предметы, которые могли быть использованы для вмешательства в работу информационных систем страны, взлома сетей и совершения других тяжких преступлений.

"Были изъяты современное хакерское оборудование FLIPPER, детектор шпионских устройств, антенны, ноутбуки, роутеры, большое количество сим-карт, портативные жесткие диски и камеры", — добавили в органах.