В Польше задержали украинцев со шпионским оборудованием
Полицейские Варшавы задержали трех граждан Украины за нарушение правил дорожного движения и обнаружили в их машине современное хакерское и шпионское оборудование
2025-12-08T18:57:00+03:00
2025-12-08T18:57:00+03:00
2025-12-08T21:51:00+03:00
в мире
варшава
украина
польша
toyota corolla
варшава
украина
польша
В Польше задержали трех украинцев со шпионским оборудованием
ВАРШАВА, 8 дек — РИА Новости. Полицейские Варшавы задержали трех граждан Украины за нарушение правил дорожного движения и обнаружили в их машине современное хакерское и шпионское оборудование, сообщили правоохранительные органы.
"Сотрудники отдела разведки и патрулирования Главного управления полиции Варшавы
остановили седан Toyota
на улице Сенаторской для проверки на дороге. В машине находились трое граждан Украины
43, 42 и 39 лет. Мужчины заметно нервничали. Они представились IT-специалистами, но, когда им задали более конкретные вопросы, внезапно забыли английский. Они признались, что "путешествуют по Европе", недавно прибыли в Польшу
и планируют поездку в Литву", — сказано в сообщении полиции.
Сотрудники полиции тщательно обыскали автомобиль, обнаружив предметы, которые могли быть использованы для вмешательства в работу информационных систем страны, взлома сетей и совершения других тяжких преступлений.
"Были изъяты современное хакерское оборудование FLIPPER, детектор шпионских устройств, антенны, ноутбуки, роутеры, большое количество сим-карт, портативные жесткие диски и камеры", — добавили в органах.
Мужчинам среди прочего были предъявлены обвинения в компьютерном мошенничестве и приобретении инструментов для совершения тяжких преступлений против национальной безопасности. Суд заключил их под стражу сроком на три месяца.