Подозреваемый в избиении девушки в Нижнем Тагиле сдался сотрудникам полиции после их звонка, сейчас он на допросе, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы РИА Новости, 08.12.2025
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
Подозреваемый в избиении девушки за отказ познакомиться сдался полиции
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Подозреваемый в избиении девушки в Нижнем Тагиле сдался сотрудникам полиции после их звонка, сейчас он на допросе, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Судя по видео, опубликованному ранее местными СМИ, девушку несколько раз ударили по лицу, а затем один из молодых людей поднял ее упавшую сумку и забрал себе. Заявлялось, что мужчины до инцидента настойчиво предлагали ей и ее подругам познакомиться возле ночного клуба, однако после того, как они получили отказ, началась потасовка.
По словам Горелых
, в полицию от потерпевшей девушки поступило заявление. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники службы уголовного розыска полиции Нижнего Тагила
по горячим следам личность гражданина, ударившего потерпевшую, установили. Им оказался местный житель, по некоторым сведениям, профессионально занимающийся спортом. Сыщики с ним связались по мобильному телефону и убедили добровольно, чтобы не усугублять ситуацию, явиться в полицию, что он и сделал", – сказал собеседник агентства.
Как добавил Горелых, сейчас подозреваемого доставили в региональное управление СК РФ
для допроса. "Что касается сумки, она также была обнаружена и изъята", – уточнил представитель полицейского главка.
Как сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ, после случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве, выполняется комплекс необходимых следственных мероприятий.