Подозреваемый в избиении девушки за отказ познакомиться сдался полиции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Подозреваемый в избиении девушки в Нижнем Тагиле сдался сотрудникам полиции после их звонка, сейчас он на допросе, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Судя по видео, опубликованному ранее местными СМИ, девушку несколько раз ударили по лицу, а затем один из молодых людей поднял ее упавшую сумку и забрал себе. Заявлялось, что мужчины до инцидента настойчиво предлагали ей и ее подругам познакомиться возле ночного клуба, однако после того, как они получили отказ, началась потасовка.