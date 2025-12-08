Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемый в избиении девушки за отказ познакомиться сдался полиции - РИА Новости, 08.12.2025
21:32 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/politsiya-2060679762.html
Подозреваемый в избиении девушки за отказ познакомиться сдался полиции
Подозреваемый в избиении девушки в Нижнем Тагиле сдался сотрудникам полиции после их звонка, сейчас он на допросе, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T21:32:00+03:00
2025-12-08T21:32:00+03:00
происшествия
нижний тагил
россия
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
нижний тагил
россия
происшествия, нижний тагил, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА Новости / Виталий БелоусовСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Сотрудники полиции. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Подозреваемый в избиении девушки в Нижнем Тагиле сдался сотрудникам полиции после их звонка, сейчас он на допросе, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Судя по видео, опубликованному ранее местными СМИ, девушку несколько раз ударили по лицу, а затем один из молодых людей поднял ее упавшую сумку и забрал себе. Заявлялось, что мужчины до инцидента настойчиво предлагали ей и ее подругам познакомиться возле ночного клуба, однако после того, как они получили отказ, началась потасовка.
По словам Горелых, в полицию от потерпевшей девушки поступило заявление. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники службы уголовного розыска полиции Нижнего Тагила по горячим следам личность гражданина, ударившего потерпевшую, установили. Им оказался местный житель, по некоторым сведениям, профессионально занимающийся спортом. Сыщики с ним связались по мобильному телефону и убедили добровольно, чтобы не усугублять ситуацию, явиться в полицию, что он и сделал", – сказал собеседник агентства.
Как добавил Горелых, сейчас подозреваемого доставили в региональное управление СК РФ для допроса. "Что касается сумки, она также была обнаружена и изъята", – уточнил представитель полицейского главка.
Как сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ, после случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве, выполняется комплекс необходимых следственных мероприятий.
ПроисшествияНижний ТагилРоссияВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
