В Алтайском крае поезд столкнулся с автомобилем
09:33 08.12.2025
В Алтайском крае поезд столкнулся с автомобилем
Два человека погибли из-за столкновения грузового поезда и автомобиля в Алтайском крае, сообщили в транспортной полиции Сибири. РИА Новости, 08.12.2025
2025
В Алтайском крае два человека погибли при столкновении поезда и автомобиля

БАРНАУЛ, 8 дек - РИА Новости. Два человека погибли из-за столкновения грузового поезда и автомобиля в Алтайском крае, сообщили в транспортной полиции Сибири.
"Два человека погибли в результате столкновения грузового поезда и автомобиля в Алтайском крае. Сегодня утром на железнодорожном переезде у станции Луговское в Алтайском крае грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем Honda Fit. Находившиеся в машине 74-летний водитель и 72-летняя пассажирка от полученных травм скончались", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место направлены сотрудники Алтайского линейного управления МВД России и ГУ МВД России по Алтайскому краю. Барнаульской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.
