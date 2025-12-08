https://ria.ru/20251208/poezd-2060497879.html
В Алтайском крае поезд столкнулся с автомобилем
В Алтайском крае поезд столкнулся с автомобилем - РИА Новости, 08.12.2025
В Алтайском крае поезд столкнулся с автомобилем
Два человека погибли из-за столкновения грузового поезда и автомобиля в Алтайском крае, сообщили в транспортной полиции Сибири. РИА Новости, 08.12.2025
В Алтайском крае поезд столкнулся с автомобилем
В Алтайском крае два человека погибли при столкновении поезда и автомобиля