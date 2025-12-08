Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье задержали подозреваемого в сотрудничестве с мошенниками - РИА Новости, 08.12.2025
13:30 08.12.2025
В Подмосковье задержали подозреваемого в сотрудничестве с мошенниками
В Подмосковье задержали подозреваемого в сотрудничестве с мошенниками - РИА Новости, 08.12.2025
В Подмосковье задержали подозреваемого в сотрудничестве с мошенниками
Полицейские в Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в установке и поддерживании работы оборудования, позволявшего зарубежным аферистам анонимно звонить... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T13:30:00+03:00
2025-12-08T13:30:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
электросталь
ирина волк
происшествия, россия, московская область (подмосковье), электросталь, ирина волк
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Электросталь, Ирина Волк
В Подмосковье задержали подозреваемого в сотрудничестве с мошенниками

В Подмосковье задержали подозреваемого в обслуживании терминалов мошенников

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Полицейские в Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в установке и поддерживании работы оборудования, позволявшего зарубежным аферистам анонимно звонить с российских номеров, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Подозреваемого в незаконном использовании абонентских терминалов пропуска трафика задержали мои коллеги из Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Московской области совместно с сотрудниками из г.о. Электросталь и оперативниками УФСБ России по г. Москве и Московской области", - написала Волк в Telegram-канале.
Она отметила, что предварительным данным, злоумышленнику в одном из мессенджеров поступило предложение о заработке - необходимо было установить и поддерживать работу оборудования, которое позволит зарубежным аферистам анонимно звонить с российских номеров.
"Для организации каналов связи кураторы сняли на подставных лиц несколько квартир в городском округе Электросталь. Также дистанционно предоставили фигуранту технические устройства и сим-карты. Свою работу он начал в ноябре 2024 года. Терминалы мужчина периодически перемещал, чтобы усложнить их обнаружение. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан", - уточнила Волк.
Она добавила, что при обыске на съемных квартирах полицейские обнаружили два GSM-шлюза и более 600 сим-карт, часть из которых являются доказательствами по 43 уголовным делам, возбужденным в различных регионах страны по статье 159 УК РФ.
"Согласно проведенному исследованию, установлено, что с помощью одного из изъятых устройств совершалось более тысячи звонков в сутки. За период работы терминала было использовано более 4,5 тысячи сим-карт", - добавляется в сообщении представителя МВД РФ.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по части 2 статьи 274.3 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)ЭлектростальИрина Волк
 
 
