В Подмосковье задержали подозреваемого в сотрудничестве с мошенниками

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Полицейские в Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в установке и поддерживании работы оборудования, позволявшего зарубежным аферистам анонимно звонить с российских номеров, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Подозреваемого в незаконном использовании абонентских терминалов пропуска трафика задержали мои коллеги из Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Московской области совместно с сотрудниками из г.о. Электросталь и оперативниками УФСБ России по г. Москве и Московской области", - написала Волк в Telegram-канале.

Она отметила, что предварительным данным, злоумышленнику в одном из мессенджеров поступило предложение о заработке - необходимо было установить и поддерживать работу оборудования, которое позволит зарубежным аферистам анонимно звонить с российских номеров.

"Для организации каналов связи кураторы сняли на подставных лиц несколько квартир в городском округе Электросталь. Также дистанционно предоставили фигуранту технические устройства и сим-карты. Свою работу он начал в ноябре 2024 года. Терминалы мужчина периодически перемещал, чтобы усложнить их обнаружение. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан", - уточнила Волк.

Она добавила, что при обыске на съемных квартирах полицейские обнаружили два GSM-шлюза и более 600 сим-карт, часть из которых являются доказательствами по 43 уголовным делам, возбужденным в различных регионах страны по статье 159 УК РФ.

"Согласно проведенному исследованию, установлено, что с помощью одного из изъятых устройств совершалось более тысячи звонков в сутки. За период работы терминала было использовано более 4,5 тысячи сим-карт", - добавляется в сообщении представителя МВД РФ.