Роспотребнадзор запустил горячую линию по выбору новогодних подарков

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор запустил в России горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров, а также выбору новогодних подарков, она будет работать до 19 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

"С 8 по 19 декабря Роспотребнадзор проведет Всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров, а также выбору новогодних подарков", - рассказали журналистам в пресс-службе.

Там уточнили, что специалисты ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров, детского питания, а также действующих нормативных гигиенических требований к этим категориям товаров.