"Победа" с 15 декабря введет новую услугу для авиапассажиров
"Победа" с 15 декабря введет новую услугу для авиапассажиров
Авиакомпания "Победа" с 15 декабря запустит услугу "Увеличенная ручная кладь", которая позволит пассажирам заранее приобретать дополнительное место ручной... РИА Новости, 08.12.2025
2025
"Победа" с 15 декабря введет новую услугу для авиапассажиров
Авиакомпания "Победа" с 15 декабря запустит услугу "Увеличенная ручная кладь"