"Победа" с 15 декабря введет новую услугу для авиапассажиров - РИА Новости, 08.12.2025
15:58 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/pobeda-2060602776.html
"Победа" с 15 декабря введет новую услугу для авиапассажиров
"Победа" с 15 декабря введет новую услугу для авиапассажиров
Авиакомпания "Победа" с 15 декабря запустит услугу "Увеличенная ручная кладь", которая позволит пассажирам заранее приобретать дополнительное место ручной... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T15:58:00+03:00
2025-12-08T15:58:00+03:00
аэрофлот
победа (авиакомпания)
общество
2025
аэрофлот, победа (авиакомпания), общество
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСамолет российской авиакомпании "Победа"
Самолет российской авиакомпании "Победа". Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" с 15 декабря запустит услугу "Увеличенная ручная кладь", которая позволит пассажирам заранее приобретать дополнительное место ручной клади, сообщил авиаперевозчик.
"С 15 декабря мы запустим в продажу услугу увеличенной ручной клади. Это позволит нашим клиентам при необходимости приобретать заранее дополнительное место ручной клади габаритами не более 55x40x25 см без ограничения по весу", - говорится в сообщении "Победы".
Услугу можно будет приобрести при покупке билета на сайте или во время регистрации на рейс в аэропорту. Стоимость провоза дополнительной ручной клади составит от 3499 рублей. Один пассажир имеет возможность взять только одно дополнительное место.
Авиакомпания "Победа" - российский лоукостер, входит в группу "Аэрофлот". Парк перевозчика состоит из самолетов Boeing.
Здание Генеральной прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Суд признал сокращение "Победой" размеров ручной клади незаконным
30 мая, 18:55
 
Аэрофлот Победа (авиакомпания) Общество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
