"Победа" с 15 декабря введет новую услугу для авиапассажиров

"С 15 декабря мы запустим в продажу услугу увеличенной ручной клади. Это позволит нашим клиентам при необходимости приобретать заранее дополнительное место ручной клади габаритами не более 55x40x25 см без ограничения по весу", - говорится в сообщении "Победы".

Услугу можно будет приобрести при покупке билета на сайте или во время регистрации на рейс в аэропорту. Стоимость провоза дополнительной ручной клади составит от 3499 рублей. Один пассажир имеет возможность взять только одно дополнительное место.