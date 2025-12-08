Духовное собрание мусульман России проведет Марш Памяти на Поклонной

Конференция, рассказали в ДСМР, будет посвящена значению Победы в Великой Отечественной войне в сохранении духовно-нравственных ценностей, её урокам для молодёжи, осмыслению трагедии и героизма народа, роли семейных историй в сохранении памяти о войне, ответственности ветеранов и их потомков за поддержание мира, сохранению исторической правды в цифровую эпоху и формированию чувства ответственности за Родину через религиозные ценности. Ожидается, что в Марше Памяти и работе конференции примут участие главы традиционных конфессий России, муфтии регионов, представители властей, а также эксперты и общественные и религиозные деятели. Мероприятие начнётся в 9.00 мск.