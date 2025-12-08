Рейтинг@Mail.ru
Духовное собрание мусульман России проведет Марш Памяти на Поклонной - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
00:26 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/pobeda-2060466742.html
Духовное собрание мусульман России проведет Марш Памяти на Поклонной
Духовное собрание мусульман России проведет Марш Памяти на Поклонной - РИА Новости, 08.12.2025
Духовное собрание мусульман России проведет Марш Памяти на Поклонной
Духовное собрание мусульман России (ДСМР) проведёт Марш Памяти и межрегиональную конференцию о Великой Победе в Музее Победы на Поклонной горе в понедельник,... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T00:26:00+03:00
2025-12-08T00:26:00+03:00
религия
россия
музей победы
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874335685_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_a5e6a0d9cf4087253ee3f3d2b780d435.jpg
https://ria.ru/20250630/tsentr-2026337601.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874335685_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_5eb54f917811fa3b4f6e04f57f53ac0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, музей победы, религия
Религия, Россия, Музей Победы, Религия
Духовное собрание мусульман России проведет Марш Памяти на Поклонной

ДСМР проведет Марш Памяти и межрегиональную конференцию о Великой Победе

© Фото : предоставлено пресс-службой Музея ПобедыЗдание Музея Победы
Здание Музея Победы - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея Победы
Здание Музея Победы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Духовное собрание мусульман России (ДСМР) проведёт Марш Памяти и межрегиональную конференцию о Великой Победе в Музее Победы на Поклонной горе в понедельник, рассказали РИА Новости в ДСМР.
"Восьмого декабря в Музее Победы на Поклонной горе Духовное собрание мусульман России проводит Марш Памяти и межрегиональную конференцию "Свет Победы: история, традиции, ценности". Программа включает возложение цветов в Зале Памяти и Скорби, минуту молчания, а также тематические сессии", – сообщили в организации.
Конференция, рассказали в ДСМР, будет посвящена значению Победы в Великой Отечественной войне в сохранении духовно-нравственных ценностей, её урокам для молодёжи, осмыслению трагедии и героизма народа, роли семейных историй в сохранении памяти о войне, ответственности ветеранов и их потомков за поддержание мира, сохранению исторической правды в цифровую эпоху и формированию чувства ответственности за Родину через религиозные ценности. Ожидается, что в Марше Памяти и работе конференции примут участие главы традиционных конфессий России, муфтии регионов, представители властей, а также эксперты и общественные и религиозные деятели. Мероприятие начнётся в 9.00 мск.
Скульптура в Храме всех религий в Казани - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
В Москве презентовали межрелигиозный духовно-просветительский центр
30 июня, 16:33
 
РелигияРоссияМузей ПобедыРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала