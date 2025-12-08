https://ria.ru/20251208/pobeda-2060466742.html
Духовное собрание мусульман России проведет Марш Памяти на Поклонной
Духовное собрание мусульман России проведет Марш Памяти на Поклонной - РИА Новости, 08.12.2025
Духовное собрание мусульман России проведет Марш Памяти на Поклонной
Духовное собрание мусульман России (ДСМР) проведёт Марш Памяти и межрегиональную конференцию о Великой Победе в Музее Победы на Поклонной горе в понедельник,... РИА Новости, 08.12.2025
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Духовное собрание мусульман России (ДСМР) проведёт Марш Памяти и межрегиональную конференцию о Великой Победе в Музее Победы на Поклонной горе в понедельник, рассказали РИА Новости в ДСМР.
"Восьмого декабря в Музее Победы
на Поклонной горе Духовное собрание мусульман России
проводит Марш Памяти и межрегиональную конференцию "Свет Победы: история, традиции, ценности". Программа включает возложение цветов в Зале Памяти и Скорби, минуту молчания, а также тематические сессии", – сообщили в организации.
Конференция, рассказали в ДСМР, будет посвящена значению Победы в Великой Отечественной войне в сохранении духовно-нравственных ценностей, её урокам для молодёжи, осмыслению трагедии и героизма народа, роли семейных историй в сохранении памяти о войне, ответственности ветеранов и их потомков за поддержание мира, сохранению исторической правды в цифровую эпоху и формированию чувства ответственности за Родину через религиозные ценности. Ожидается, что в Марше Памяти и работе конференции примут участие главы традиционных конфессий России, муфтии регионов, представители властей, а также эксперты и общественные и религиозные деятели. Мероприятие начнётся в 9.00 мск.