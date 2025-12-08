Рейтинг@Mail.ru
Россия и США ведут работу для успеха встречи Трампа и Путина, заявил Песков - РИА Новости, 08.12.2025
21:38 08.12.2025 (обновлено: 21:39 08.12.2025)
Россия и США ведут работу для успеха встречи Трампа и Путина, заявил Песков
в мире
россия
москва
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
в мире, россия, москва, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Россия и США ведут работу для успеха встречи Трампа и Путина, заявил Песков

Песков: Россия и США работают ради результативной встречи Трампа и Путина

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Москва и Вашингтон сейчас ведут работу на экспертном уровне, чтобы новая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа стала результативной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков в эфире "Первого канала" заявил, что новая встреча Путина и Трампа должна быть результативной.
"Чтобы она (встреча президентов - ред.) стала результативной, нам нужно провести работу на экспертном уровне, которая вот сейчас ведется. Такая челночная дипломатия", - отметил пресс-секретарь российского лидера.
В миреРоссияМоскваДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
