Россия и США ведут работу для успеха встречи Трампа и Путина, заявил Песков

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Москва и Вашингтон сейчас ведут работу на экспертном уровне, чтобы новая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа стала результативной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Чтобы она (встреча президентов - ред.) стала результативной, нам нужно провести работу на экспертном уровне, которая вот сейчас ведется. Такая челночная дипломатия", - отметил пресс-секретарь российского лидера.