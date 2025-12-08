Рейтинг@Mail.ru
Москва не знает итогов переговоров США и Украины во Флориде, заявил Песков
21:31 08.12.2025 (обновлено: 21:48 08.12.2025)
Москва не знает итогов переговоров США и Украины во Флориде, заявил Песков
Москва не знает итогов переговоров США и Украины во Флориде, заявил Песков
Москва пока не знает, чем завершились переговоры США и Украины во Флориде, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.12.2025
Москва не знает итогов переговоров США и Украины во Флориде, заявил Песков

Песков: Москва не знает, чем завершились переговоры США и Украины во Флориде

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Москва пока не знает, чем завершились переговоры США и Украины во Флориде, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Пока мы не знаем, чем завершились переговоры с украинцами у американцев во Флориде. Когда узнаем, тогда будет понятно, как двигаться и куда дальше", - сказал Песков в эфире Первого канала.
