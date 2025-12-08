Рейтинг@Mail.ru
Песков: острые вопросы с прямой линии Путина сразу передаются ведомствам - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:17 08.12.2025 (обновлено: 18:26 08.12.2025) дополняется ...
https://ria.ru/20251208/peskov-2060647586.html
Песков: острые вопросы с прямой линии Путина сразу передаются ведомствам
Песков: острые вопросы с прямой линии Путина сразу передаются ведомствам - РИА Новости, 08.12.2025
Песков: острые вопросы с прямой линии Путина сразу передаются ведомствам
Наиболее остро поставленные вопросы, поступающие на прямую линию президента РФ Владимира Путина, передаются ведомствам для оперативной реакции, заявил... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T18:17:00+03:00
2025-12-08T18:26:00+03:00
итоги года с владимиром путиным — 2025
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060632196_0:71:3176:1858_1920x0_80_0_0_9c39246b5169827e7ed50b032464b345.jpg
https://ria.ru/20251208/liniya-2060548629.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060632196_380:0:3111:2048_1920x0_80_0_0_158cedda47d9e8d1bcb7e1d5dd3c96ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
итоги года с владимиром путиным — 2025, политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков: острые вопросы с прямой линии Путина сразу передаются ведомствам

Песков: острые вопросы с прямой линии Путина оперативно передаются ведомствам

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Наиболее остро поставленные вопросы, поступающие на прямую линию президента РФ Владимира Путина, передаются ведомствам для оперативной реакции, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Как и в прошлом году, мы наиболее остро поставленные вопросы (на прямую линию - ред.) передаем непосредственно в министерства. Вот, например, в Минздрав и так далее. И Минздрав оперативно, прямо за часы, принимает меры", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Оператор рассказал, о чем просят Путина в обращениях на прямую линию
Вчера, 13:03
 
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала