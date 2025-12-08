https://ria.ru/20251208/peskov-2060646341.html
Песков заявил о продолжении контактов между Москвой и Вашингтоном
Песков заявил о продолжении контактов между Москвой и Вашингтоном - РИА Новости, 08.12.2025
Песков заявил о продолжении контактов между Москвой и Вашингтоном
Контакты между Москвой и Вашингтоном происходят, но пока обсуждения не продолжались, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.12.2025
Песков заявил о продолжении контактов между Москвой и Вашингтоном
Песков: контакты между РФ и США осуществляются, но обсуждения не продолжались