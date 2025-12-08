Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил о продолжении контактов между Москвой и Вашингтоном
18:13 08.12.2025 (обновлено: 18:27 08.12.2025)
Песков заявил о продолжении контактов между Москвой и Вашингтоном
Песков заявил о продолжении контактов между Москвой и Вашингтоном
Контакты между Москвой и Вашингтоном происходят, но пока обсуждения не продолжались, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T18:13:00+03:00
2025-12-08T18:27:00+03:00
Песков заявил о продолжении контактов между Москвой и Вашингтоном

Песков: контакты между РФ и США осуществляются, но обсуждения не продолжались

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Контакты между Москвой и Вашингтоном происходят, но пока обсуждения не продолжались, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Контакты осуществляются, но пока обсуждения не продолжались", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, были ли контакты между США и Российской Федерацией по итогам работы с Украиной.
