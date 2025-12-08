https://ria.ru/20251208/peskov-2060556886.html
Нюансы стратегии нацбезопасности США импонируют России, заявил Песков
Нюансы стратегии нацбезопасности США импонируют России, заявил Песков - РИА Новости, 08.12.2025
Нюансы стратегии нацбезопасности США импонируют России, заявил Песков
В новой стратегии нацбезопасности США отмечается необходимость диалога, и это импонирует России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T13:29:00+03:00
2025-12-08T13:29:00+03:00
2025-12-08T13:58:00+03:00
в мире
сша
россия
дмитрий песков
европа
украина
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:149:3076:1879_1920x0_80_0_0_0b54e43e5fe8cc85203872add1905619.jpg
https://ria.ru/20251208/evropa-2060509993.html
https://ria.ru/20251207/ukraina-2060422916.html
https://ria.ru/20251208/tramp-2060455893.html
сша
россия
европа
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_1d6773c8c5062a30f05161309bef0751.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, дмитрий песков, европа, украина, евросоюз
В мире, США, Россия, Дмитрий Песков, Европа, Украина, Евросоюз
Нюансы стратегии нацбезопасности США импонируют России, заявил Песков
Песков: нюансы стратегии нацбезопасности США о диалоге импонируют России
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В новой стратегии нацбезопасности США отмечается необходимость диалога, и это импонирует России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Там говорится о необходимости диалога и выстраивания конструктивных добрых отношений. Это не может не импонировать, и это абсолютно соответствует нашему видению", — сказал он.
После устранения имеющихся проблем перед Россией
и США может открыться перспектива для реставрации отношений и их вывода из глубокого кризисного состояния, отметил Песков
.
Что касается опасений по поводу того, что следующее американское руководство изменит подход к взаимодействию с Москвой, то они есть всегда, подчеркнул представитель Кремля.
"Что будет дальше со следующей администрацией, здесь сейчас вряд ли кто-то, наверное, возьмется предсказывать", — резюмировал он.
В минувшую пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности страны. В ней указывается, что мирный процесс на Украине
входит в коренные интересы Штатов, а американская политика в Европе прежде всего предполагает восстановление стратегической стабильности с Россией.
При этом в документе говорится, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу украинского урегулирования. Отмечается, что ЕС
возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять.