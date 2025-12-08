Нюансы стратегии нацбезопасности США импонируют России, заявил Песков

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В новой стратегии нацбезопасности США отмечается необходимость диалога, и это импонирует России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Там говорится о необходимости диалога и выстраивания конструктивных добрых отношений. Это не может не импонировать, и это абсолютно соответствует нашему видению", — сказал он.

После устранения имеющихся проблем перед Россией и США может открыться перспектива для реставрации отношений и их вывода из глубокого кризисного состояния, отметил Песков

Что касается опасений по поводу того, что следующее американское руководство изменит подход к взаимодействию с Москвой, то они есть всегда, подчеркнул представитель Кремля.

"Что будет дальше со следующей администрацией, здесь сейчас вряд ли кто-то, наверное, возьмется предсказывать", — резюмировал он.

В минувшую пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности страны. В ней указывается, что мирный процесс на Украине входит в коренные интересы Штатов, а американская политика в Европе прежде всего предполагает восстановление стратегической стабильности с Россией.