Нюансы стратегии нацбезопасности США импонируют России, заявил Песков
13:29 08.12.2025 (обновлено: 13:58 08.12.2025)
Нюансы стратегии нацбезопасности США импонируют России, заявил Песков
Нюансы стратегии нацбезопасности США импонируют России, заявил Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В новой стратегии нацбезопасности США отмечается необходимость диалога, и это импонирует России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Там говорится о необходимости диалога и выстраивания конструктивных добрых отношений. Это не может не импонировать, и это абсолютно соответствует нашему видению", — сказал он.
После устранения имеющихся проблем перед Россией и США может открыться перспектива для реставрации отношений и их вывода из глубокого кризисного состояния, отметил Песков.
Что касается опасений по поводу того, что следующее американское руководство изменит подход к взаимодействию с Москвой, то они есть всегда, подчеркнул представитель Кремля.
"Что будет дальше со следующей администрацией, здесь сейчас вряд ли кто-то, наверное, возьмется предсказывать", — резюмировал он.
В минувшую пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности страны. В ней указывается, что мирный процесс на Украине входит в коренные интересы Штатов, а американская политика в Европе прежде всего предполагает восстановление стратегической стабильности с Россией.
При этом в документе говорится, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу украинского урегулирования. Отмечается, что ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять.
