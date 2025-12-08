Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал проделанную на встрече Путина и Уиткоффа работу обстоятельной
13:27 08.12.2025
Песков назвал проделанную на встрече Путина и Уиткоффа работу обстоятельной
В ходе встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москве была проделана обстоятельная работа, заявил...
Песков назвал проделанную на встрече Путина и Уиткоффа работу обстоятельной

Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В ходе встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москве была проделана обстоятельная работа, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что была проделана обстоятельная работа в Москве на встрече Путина с Уиткоффом и с Кушнером. И потом Уиткофф и Кушнер уже работали на основе тех результатов, которые были достигнуты в Москве, уже работали с делегацией украинских переговорщиков во главе с Умеровым", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Ушаков объяснил продолжительность переговоров Путина и Уиткоффа
Заголовок открываемого материала