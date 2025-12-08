https://ria.ru/20251208/peskov-2060556421.html
Песков назвал проделанную на встрече Путина и Уиткоффа работу обстоятельной
В ходе встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москве была проделана обстоятельная работа, заявил... РИА Новости, 08.12.2025
Песков назвал проделанную на встрече Путина и Уиткоффа работу обстоятельной
