Рейтинг@Mail.ru
Разные администрации США занимают несхожие точки зрения, заявил Песков - РИА Новости, 08.12.2025
13:27 08.12.2025 (обновлено: 13:33 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/peskov-2060556203.html
Разные администрации США занимают несхожие точки зрения, заявил Песков
Разные администрации США занимают несхожие точки зрения, заявил Песков - РИА Новости, 08.12.2025
Разные администрации США занимают несхожие точки зрения, заявил Песков
Разные администрации США придерживаются разных точек зрения, опасения, что следующая администрация сменит вектор внешней политики, есть всегда, заявил... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T13:27:00+03:00
2025-12-08T13:33:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695249_0:273:2723:1805_1920x0_80_0_0_905aa1b73acfe8f9f256be66c237e808.jpg
https://ria.ru/20251208/tramp-2060455893.html
сша, в мире, россия, дмитрий песков, европа
США, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Европа
Разные администрации США занимают несхожие точки зрения, заявил Песков

Песков: всегда есть опасения, что новая администрация в США сменит вектор

© РИА Новости / Алексей Никольский
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Разные администрации США придерживаются разных точек зрения, опасения, что следующая администрация сменит вектор внешней политики, есть всегда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Белый дом 5 декабря опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
"Такие опасения всегда есть. Мы знаем, что разные администрации придерживаются разных точек зрения, занимаются разной нюансировкой во внешней политике... Ну а что будет дальше со следующей администрацией, здесь сейчас вряд ли кто-то, наверное, возьмется что-то предсказывать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, насколько стратегии нацбезопасности США можно доверять, и есть ли опасения, что она изменится со сменой американской администрации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Большая стратегия Трампа и будущее Европы
08:00
 
СШАВ миреРоссияДмитрий ПесковЕвропа
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала