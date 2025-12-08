Разные администрации США занимают несхожие точки зрения, заявил Песков

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Разные администрации США придерживаются разных точек зрения, опасения, что следующая администрация сменит вектор внешней политики, есть всегда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Белый дом 5 декабря опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
"Такие опасения всегда есть. Мы знаем, что разные администрации придерживаются разных точек зрения, занимаются разной нюансировкой во внешней политике... Ну а что будет дальше со следующей администрацией, здесь сейчас вряд ли кто-то, наверное, возьмется что-то предсказывать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, насколько стратегии нацбезопасности США можно доверять, и есть ли опасения, что она изменится со сменой американской администрации.