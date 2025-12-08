https://ria.ru/20251208/peskov-2060555970.html
В Кремле назвали Индию суверенным государством
В Кремле назвали Индию суверенным государством - РИА Новости, 08.12.2025
В Кремле назвали Индию суверенным государством
Индия будучи суверенным государством закупает энергоресурсы там, где это выгодно стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T13:26:00+03:00
2025-12-08T13:26:00+03:00
2025-12-08T13:29:00+03:00
индия
россия
нью-дели
