Песков назвал условие для улучшения отношений России и США

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. При устранении взаимных раздражителей между Россией и США могут открыться перспективы для реставрации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ноябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что с приходом новой администрации США у американской стороны есть существенное желание возобновить диалог с Россией. Позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что отношения России и США находятся на ранней стадии нормализации.