Песков назвал условие для улучшения отношений России и США

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. При устранении взаимных раздражителей между Россией и США могут открыться перспективы для реставрации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Белый дом 5 декабря опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
"Мы понимаем, что при устранении тех раздражителей, которые имеются сейчас в двустороннем плане, перед нами, таким образом, может открыться перспектива для действительно, скажем так, реставрации наших отношений, вывода их из достаточно глубокого кризисного состояния", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, насколько стратегии нацбезопасности США можно доверять, и есть ли опасения, что она изменится со сменой американской администрации.
В ноябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что с приходом новой администрации США у американской стороны есть существенное желание возобновить диалог с Россией. Позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что отношения России и США находятся на ранней стадии нормализации.