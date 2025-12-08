Рейтинг@Mail.ru
Москве важно понимать итоги работы США и Украины, заявил Песков - РИА Новости, 08.12.2025
13:23 08.12.2025 (обновлено: 13:27 08.12.2025)
Москве важно понимать итоги работы США и Украины, заявил Песков
Москве важно понимать итоги работы США и Украины после российско-американских консультаций в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.12.2025
Москва, Украина, США, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Мирный план США по Украине, Дмитрий Песков
Песков: Москве важно понимать итоги работы США и Украины

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВид на Кремль
Вид на Кремль . Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Москве важно понимать итоги работы США и Украины после российско-американских консультаций в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что была проделана обстоятельная работа в Москве на встрече (президента РФ Владимира - ред.) Путина с (спецпосланником президента США Стивом - ред.) Уиткоффом и с (зятем президента США Джаредом - ред.) Кушнером. И потом Уиткофф и Кушнер уже работали на основе тех результатов, которые были достигнуты в Москве, уже работали с делегацией украинских переговорщиков во главе с (секретарем СНБО Украины Рустемом - ред.) Умеровым. Вот сейчас нам важно понять, какие итоги этой работы", - сказал Песков журналистам.
Заголовок открываемого материала