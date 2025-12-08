https://ria.ru/20251208/peskov-2060554737.html
Работу по миру на Украине нельзя вести абсолютно публично, заявил Песков
Работа по украинскому урегулированию не может вестись абсолютно публично, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T13:21:00+03:00
