МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Киев и Европейский союз обречены согласиться на уступки России, заявил глава комитета бундестага по международным отношениям от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Рот в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«
"Украине и Европе придется пойти на тяжелые уступки", — утверждает он.
В понедельник американский президент Дональд Трамп выразил разочарование тем, что Владимир Зеленский не прочитал мирное предложение.
Мирная инициатива США
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал Владимир Путин, изначальный мирный план Вашингтона может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Представитель Кремля Дмитрий Песков также заявлял, что Киев должен принять решение и сесть за стол переговоров, пространство для свободы принятия решений сокращается. Продолжение боевых действий для ВСУ бессмысленно и опасно.