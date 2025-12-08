В Германии сделали громкое заявление о переговорах с Россией

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Киев и Европейский союз обречены согласиться на уступки России, заявил глава комитета бундестага по международным отношениям от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Рот в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.