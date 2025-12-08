Рейтинг@Mail.ru
В Германии сделали громкое заявление о переговорах с Россией
17:11 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/peregovory-2060629231.html
В Германии сделали громкое заявление о переговорах с Россией
В Германии сделали громкое заявление о переговорах с Россией
Киев и Европейский союз обречены согласиться на уступки России, заявил глава комитета бундестага по международным отношениям от Социал-демократической партии... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T17:11:00+03:00
2025-12-08T17:11:00+03:00
В Германии сделали громкое заявление о переговорах с Россией

Депутат бундестага Рот: Украине и Евросоюзу придется пойти на тяжелые уступки

Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Киев и Европейский союз обречены согласиться на уступки России, заявил глава комитета бундестага по международным отношениям от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Рот в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«
"Украине и Европе придется пойти на тяжелые уступки", — утверждает он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Зеленский сделал заявление о Донбассе после критики Трампа
Вчера, 15:06
Немецкий депутат также посетовал, что европейские страны не смогут восполнить в краткосрочной перспективе то, что США уже отказываются предоставлять Украине.
В понедельник американский президент Дональд Трамп выразил разочарование тем, что Владимир Зеленский не прочитал мирное предложение.

Мирная инициатива США

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал Владимир Путин, изначальный мирный план Вашингтона может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Представитель Кремля Дмитрий Песков также заявлял, что Киев должен принять решение и сесть за стол переговоров, пространство для свободы принятия решений сокращается. Продолжение боевых действий для ВСУ бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Во Франции раскрыли, что сегодня Трамп сделал с Зеленским
Вчера, 14:33
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
