12:54 08.12.2025 (обновлено: 12:55 08.12.2025)
Переговоров с Камбоджей больше не будет, заявил премьер Таиланда
Переговоров с Камбоджей больше не будет, заявил премьер Таиланда
Переговоров с Камбоджей больше не будет, заявил премьер Таиланда

© AP Photo / Heng SinithВоенная техника армии Камбоджи в районе границы с Таиландом
Военная техника армии Камбоджи в районе границы с Таиландом - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Heng Sinith
Военная техника армии Камбоджи в районе границы с Таиландом. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр и министр внутренних дел Таиланда Анутхин Чарнвиракун на фоне эскалации на границе с Камбоджей заявил, что переговоров с Камбоджей больше не будет.
"Если кто-то действует против нас до такой степени, мы ясно показываем свою решимость, мы отвечаем, чтобы дать понять, что им не следует посягать на суверенитет Таиланда. Поэтому переговоров больше не будет... Если они хотят прекратить боевые действия, им придется следовать тому, что определит Таиланд", - заявил Анутхин Чарнвиракун.
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Камбоджа обвинила Таиланд в обстреле жилых районов
