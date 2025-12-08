Рейтинг@Mail.ru
Европейские лидеры опасаются сдвига в позиции США по Украине, сообщает CNN - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 08.12.2025 (обновлено: 11:56 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/peregovory-2060525953.html
Европейские лидеры опасаются сдвига в позиции США по Украине, сообщает CNN
Европейские лидеры опасаются сдвига в позиции США по Украине, сообщает CNN - РИА Новости, 08.12.2025
Европейские лидеры опасаются сдвига в позиции США по Украине, сообщает CNN
Европейские лидеры опасаются, что сдвиг в позиции США к Европе может повлиять на переговоры по Украине в критический момент, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T11:52:00+03:00
2025-12-08T11:56:00+03:00
в мире
сша
европа
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060500193_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a4f7217bf607606834674b0516601632.jpg
https://ria.ru/20251208/ssha-2060482247.html
сша
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060500193_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_f40abb2c6a7105f4f0f5814a9a5ec4cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, украина
В мире, США, Европа, Украина
Европейские лидеры опасаются сдвига в позиции США по Украине, сообщает CNN

CNN: сдвиг в позиции США может повлиять на переговоры по Украине

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Европейские лидеры опасаются, что сдвиг в позиции США к Европе может повлиять на переговоры по Украине в критический момент, сообщает телеканал CNN.
"Для европейских лидеров момент тревожный: США руководят мирными переговорами по Украине как раз в тот момент, когда их позиция по отношению к Европе ужесточается, что вызывает опасения, что этот сдвиг может повлиять на переговоры в критический момент", - говорится в публикации.
Ранее Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
США планируют потратить 400 миллионов долларов на поддержку Украины
06:05
 
В миреСШАЕвропаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала