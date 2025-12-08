https://ria.ru/20251208/peregovory-2060525953.html
Европейские лидеры опасаются сдвига в позиции США по Украине, сообщает CNN
Европейские лидеры опасаются сдвига в позиции США по Украине, сообщает CNN - РИА Новости, 08.12.2025
Европейские лидеры опасаются сдвига в позиции США по Украине, сообщает CNN
Европейские лидеры опасаются, что сдвиг в позиции США к Европе может повлиять на переговоры по Украине в критический момент, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T11:52:00+03:00
2025-12-08T11:52:00+03:00
2025-12-08T11:56:00+03:00
в мире
сша
европа
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060500193_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a4f7217bf607606834674b0516601632.jpg
https://ria.ru/20251208/ssha-2060482247.html
сша
европа
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060500193_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_f40abb2c6a7105f4f0f5814a9a5ec4cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, украина
В мире, США, Европа, Украина
Европейские лидеры опасаются сдвига в позиции США по Украине, сообщает CNN
CNN: сдвиг в позиции США может повлиять на переговоры по Украине