https://ria.ru/20251208/pentagon-2060528298.html
Пентагон будет уведомлять конгресс о приостановке передачи данных Киеву
в мире
сша
украина
министерство обороны сша
сша
украина
Новости
ru-RU
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава Пентагона будет обязан заблаговременно уведомлять специализированные комитеты конгресса США о приостановке или прекращении передачи Украине разведывательных данных, следует из текста законопроекта об оборонном бюджете США на 2026 год.
"Министр обороны должен направить в комитеты по вооруженным силам сената и палаты представителей, специальный комитет по разведке Сената и постоянный специальный комитет по разведке палаты представителей уведомление не позднее чем через 48 часов после принятия решения о приостановке, прекращении или ограничении существенным образом разведывательной поддержки... правительства Украины", - говорится в документе.
Отмечается, что текст уведомления должен включать подробное обоснование причин принятого решения, указание продолжительности периода приостановки передачи разведанных, а также описание ожидаемых последствий такого решения для способности Украины
эффективно вести военные действия.