Пентагон будет уведомлять конгресс о приостановке передачи данных Киеву

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава Пентагона будет обязан заблаговременно уведомлять специализированные комитеты конгресса США о приостановке или прекращении передачи Украине разведывательных данных, следует из текста законопроекта об оборонном бюджете США на 2026 год.

"Министр обороны должен направить в комитеты по вооруженным силам сената и палаты представителей, специальный комитет по разведке Сената и постоянный специальный комитет по разведке палаты представителей уведомление не позднее чем через 48 часов после принятия решения о приостановке, прекращении или ограничении существенным образом разведывательной поддержки... правительства Украины", - говорится в документе.