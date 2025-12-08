Рейтинг@Mail.ru
Пентагон будет уведомлять конгресс о приостановке передачи данных Киеву - РИА Новости, 08.12.2025
12:01 08.12.2025
Пентагон будет уведомлять конгресс о приостановке передачи данных Киеву
Пентагон будет уведомлять конгресс о приостановке передачи данных Киеву - РИА Новости, 08.12.2025
Пентагон будет уведомлять конгресс о приостановке передачи данных Киеву
Глава Пентагона будет обязан заблаговременно уведомлять специализированные комитеты конгресса США о приостановке или прекращении передачи Украине... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T12:01:00+03:00
2025-12-08T12:01:00+03:00
в мире
сша
украина
министерство обороны сша
сша
украина
в мире, сша, украина, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Министерство обороны США
Пентагон будет уведомлять конгресс о приостановке передачи данных Киеву

Пентагон будет уведомлять конгресс о приостановке передачи разведданных Украине

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в медиабанк
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава Пентагона будет обязан заблаговременно уведомлять специализированные комитеты конгресса США о приостановке или прекращении передачи Украине разведывательных данных, следует из текста законопроекта об оборонном бюджете США на 2026 год.
"Министр обороны должен направить в комитеты по вооруженным силам сената и палаты представителей, специальный комитет по разведке Сената и постоянный специальный комитет по разведке палаты представителей уведомление не позднее чем через 48 часов после принятия решения о приостановке, прекращении или ограничении существенным образом разведывательной поддержки... правительства Украины", - говорится в документе.
Отмечается, что текст уведомления должен включать подробное обоснование причин принятого решения, указание продолжительности периода приостановки передачи разведанных, а также описание ожидаемых последствий такого решения для способности Украины эффективно вести военные действия.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В США назвали главный признак краха ВСУ
21 ноября, 04:42
 
В мире, США, Украина, Министерство обороны США
 
 
