В Пентагоне предложили закрепить минимальный порог ядерных сил
11:55 08.12.2025 (обновлено: 12:19 08.12.2025)
В Пентагоне предложили закрепить минимальный порог ядерных сил
сша, в мире, министерство обороны сша
США, В мире, Министерство обороны США
В Пентагоне предложили закрепить минимальный порог ядерных сил

В Пентагоне предложили закрепить минимальный порог ядерных сил в 400 МБР

Тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
© Фото : Vandenberg Space Force Base
Тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Проект оборонного бюджета США на 2026 финансовый год, оказавшийся в распоряжении РИА Новости, предусматривает обязательное поддержание не менее 400 развернутых межконтинентальных баллистических ракет.
"У ВВС США должно быть постоянно в наличии не менее 400 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, размещённых минимум на 450 шахтных пусковых позициях на определённых базах", - говорится в документе.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Глава Пентагона анонсировал обновление ядерной триады США
6 декабря, 23:51
 
СШАВ миреМинистерство обороны США
 
 
