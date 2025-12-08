https://ria.ru/20251208/pentagon-2060526967.html
В Пентагоне предложили закрепить минимальный порог ядерных сил
Проект оборонного бюджета США на 2026 финансовый год, оказавшийся в распоряжении РИА Новости, предусматривает обязательное поддержание не менее 400 развернутых... РИА Новости, 08.12.2025
В Пентагоне предложили закрепить минимальный порог ядерных сил в 400 МБР