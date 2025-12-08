В Пентагоне предложили закрепить минимальный порог ядерных сил

ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Проект оборонного бюджета США на 2026 финансовый год, оказавшийся в распоряжении РИА Новости, предусматривает обязательное поддержание не менее 400 развернутых межконтинентальных баллистических ракет.