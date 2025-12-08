Пашинян предложил план по "обновлению" Армянской апостольской церкви

ЕРЕВАН, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник изложил свой план по "обновлению" Армянской апостольской церкви (ААЦ), который он назвал дорожной картой, в нем политик предложил назначить местоблюстителя патриаршего престола вместо католикоса всех армян, а также принять новый устав церкви.
По словам Пашинян "дорожная карта" должна быть задействована после ухода католикоса всех армян Гарегина II, отстранения которого премьер добивается.
"Дорожная карта обновления Святой Армянской апостольской церкви... Избрание местоблюстителя патриаршего престола в соответствии с логикой действующих в ААЦ механизмов, принятие устава Армянской апостольской церкви", - написал Пашинян в соцсети Facebook*.
По его мнению, устав должен предусматривать правила поведения духовенства, финансовую прозрачность и аполитичность церкви, соответствие деятельности Армянской апостольской церкви налоговому законодательству, социальные гарантии для священнослужителей, выборы католикоса всех армян в соответствии с новым уставом.
"Устав обсуждает и принимает соответствующий церковный орган, обладающий такой компетенцией. В случае обращения местоблюстителя, правительство окажет консультативную поддержку в работе по разработке проекта устава", - отметил Пашинян.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью (ААЦ) резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес ААЦ в соцсети Facebook* , в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Пашинян пригрозил отобрать храмы у Армянской апостольской церкви
22 октября, 16:39
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным.