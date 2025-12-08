Пашинян предложил план по "обновлению" Армянской апостольской церкви

ЕРЕВАН, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник изложил свой план по "обновлению" Армянской апостольской церкви (ААЦ), который он назвал дорожной картой, в нем политик предложил назначить местоблюстителя патриаршего престола вместо католикоса всех армян, а также принять новый устав церкви.

По словам Пашинян "дорожная карта" должна быть задействована после ухода католикоса всех армян Гарегина II , отстранения которого премьер добивается.

"Дорожная карта обновления Святой Армянской апостольской церкви... Избрание местоблюстителя патриаршего престола в соответствии с логикой действующих в ААЦ механизмов, принятие устава Армянской апостольской церкви ", - написал Пашинян в соцсети Facebook *.

По его мнению, устав должен предусматривать правила поведения духовенства, финансовую прозрачность и аполитичность церкви, соответствие деятельности Армянской апостольской церкви налоговому законодательству, социальные гарантии для священнослужителей, выборы католикоса всех армян в соответствии с новым уставом.

"Устав обсуждает и принимает соответствующий церковный орган, обладающий такой компетенцией. В случае обращения местоблюстителя, правительство окажет консультативную поддержку в работе по разработке проекта устава", - отметил Пашинян.

Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью (ААЦ) резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес ААЦ в соцсети Facebook* , в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.

Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.

Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным.