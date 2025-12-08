Пашинян предложил установить флаги Армении в храмах

ЕРЕВАН, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, предложивший в воскресенье исполнять в церквях перед литургиями гимн республики, выступил с новым предложением - установить в храмах флаги Армении.

"Я думаю, что следует обсудить вопрос наличия государственного флага Республики Армения на территории церквей: либо у входа, либо внутри них. Скажу, что это общепринятая практика в ряде стран", — заявил Пашинян в видеообращении.

Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью (ААЦ) резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес ААЦ в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.

Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.

Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным.